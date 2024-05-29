Леклер, Пиастри и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков .

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Монте-Карло наивысшую оценку в 10 баллов получил выигравший гонку («Феррари»). («Макларен»), попавший на подиум, получил оценку в 9,2 балла. Третье место в рейтинге занял Юки Цунода («РБ») с оценкой 8,4 балла, закончивший гонку на восьмой позиции.

Рейтинг пилотов на Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Формулы-1»

1. Шарль Леклер («Феррари») – 10

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,2

3. («РБ») – 8,4

4. Алекс Албон (« ») – 8,2

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,0

5. Пьер Гасли («Альпин») – 8,0

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,8

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,6

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 6,8

В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Макс Ферстаппен, опережая Ландо Норриса. В то время как Леклеру удалось выйти на третью позицию, обойдя Сайнса.

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