«Хаас» закроет свою гоночную программу в NASCAR. Команда «Ф-1» продолжит работу без изменений
«Хаас» уйдет из NASCAR по окончании сезона-2024.
Команда «Стюарт-Хаас», в ее нынешней форме, существует с 2009 года. После начала сотрудничества Джина Хааса и Тони Стюарта команда за это время выиграла 69 гонок и два раза побеждала в чемпионате.
В официальном заявлении при этом отмечается, что команда «Формулы-1» продолжит работу в обычном режиме и что Джин Хаас не намерен бросать данный проект.
В «Ф-1» рекорд конкуренции за 10 лет: 4 победителя в 8 гонках! Доминированию «Ред Булл» конец?