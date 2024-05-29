«Хаас» закроет свою гоночную программу в NASCAR. Команда «Ф-1» продолжит работу без изменений

«Хаас» уйдет из по окончании сезона-2024.

Команда «Стюарт-Хаас», в ее нынешней форме, существует с 2009 года. После начала сотрудничества и команда за это время выиграла 69 гонок и два раза побеждала в чемпионате.

В официальном заявлении при этом отмечается, что команда «Формулы-1» продолжит работу в обычном режиме и что Джин Хаас не намерен бросать данный проект.

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