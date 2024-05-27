Юки Цунода о своем будущем: «На данный момент я всем доволен в команде «РБ» – сейчас мы, вероятно, сильнейшая команда в средней группе»

Теги Хонда Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Юки Цунода РБ Авто

Цунода высказался о возможной смене команды в будущем.

Пилот «РБ» рассказал, что рассмотрит другие варианты, если поймет, что у него нет возможности для дальнейшего прогресса в системе «Ред Булл» и перспектив перехода в основную команду.

«На данный момент я всем доволен в команде «РБ». Сейчас мы в основном боремся за 7-8 позиции. Другие варианты отпадают, места в топ-командах заняты. «РБ» же, вероятно, сейчас является сильнейшей командой в средней группе. К тому же, находясь в системе «Ред Булл», ты всегда должен стремиться попасть в команду «Ред Булл». Если же они не захотят видеть меня в команде или не ждут от меня того, что я займу это место…

Если я получу предложение, которое будет интереснее выступления за «РБ» или «Ред Булл», я его обдумаю. При этом я сохраняю верность «Ред Булл», ведь без них меня бы сейчас здесь не было, как и без «Хонды». И, в контексте разговора о «Хонде», может существовать вариант перехода в «Астон Мартин». Но у «Астон Мартин» сейчас есть два гонщика, так что тут вопрос остается открытым. Но пока я всем доволен в «РБ», – рассказал Цунода.

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На месте Цуноды даже при предложении перехода в АМ, я бы только посмеялся, зачем идти на понижение? Даже жалкий Торо Россо быстрее чем Астон-Мартин, нет слов...
0
0
0
Странно почему Цуноду даже не рассматривают на повышение. Чем так Перес им угодил? Скоро так КК могут проиграть. Вроде за него не так много спонсорских денег давали
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
На месте Цуноды даже при предложении перехода в АМ, я бы только посмеялся, зачем идти на понижение? Даже жалкий Торо Россо быстрее чем Астон-Мартин, нет слов...
Заводская поддержка Хонды или приглушенный движ от Мерса две большие разницы.
0
0
0
Ответ Rodbert
Заводская поддержка Хонды или приглушенный движ от Мерса две большие разницы.
Дело вообще не в заводском движке, при клиентских движах Ред-Булл 4 чемпионства подряд оформляли, при клиентских движках сейчас Макларен быстрее чем Мерседес. Дело в самой команде, в её специалистах, которые не соответствуют топ-уровню, это все видно по убогим обновлениям.
0
0
0
Ответ Mr.BadGuy
Странно почему Цуноду даже не рассматривают на повышение. Чем так Перес им угодил? Скоро так КК могут проиграть. Вроде за него не так много спонсорских денег давали
Стабильности не хватало раньше Цуноде, теперь вроде нашел скорость если так продолжит то вполне серьезным кандидатом в быки будет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий