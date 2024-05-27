Юки Цунода о своем будущем: «На данный момент я всем доволен в команде «РБ» – сейчас мы, вероятно, сильнейшая команда в средней группе»

Цунода высказался о возможной смене команды в будущем.

Пилот «РБ» рассказал, что рассмотрит другие варианты, если поймет, что у него нет возможности для дальнейшего прогресса в системе « » и перспектив перехода в основную команду.

«На данный момент я всем доволен в команде «РБ». Сейчас мы в основном боремся за 7-8 позиции. Другие варианты отпадают, места в топ-командах заняты. «РБ» же, вероятно, сейчас является сильнейшей командой в средней группе. К тому же, находясь в системе «Ред Булл», ты всегда должен стремиться попасть в команду «Ред Булл». Если же они не захотят видеть меня в команде или не ждут от меня того, что я займу это место…

Если я получу предложение, которое будет интереснее выступления за «РБ» или «Ред Булл», я его обдумаю. При этом я сохраняю верность «Ред Булл», ведь без них меня бы сейчас здесь не было, как и без «Хонды». И, в контексте разговора о «Хонде», может существовать вариант перехода в «Астон Мартин». Но у «Астон Мартин» сейчас есть два гонщика, так что тут вопрос остается открытым. Но пока я всем доволен в «РБ», – рассказал .

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