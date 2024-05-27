«Это раздражает, наш темп мог быть намного выше». Албон – о том, что проехал 78 кругов на Гран-при Монако позади Цуноды
Албон остался доволен результатом, но не ходом Гран-при Монако.
Пилот «Уильямса» признал, что ему было некомфортно от того, что ехать по трассе приходилось намного медленнее, чем позволяли возможности болида.
Албон провел 78 кругов гонки позади Юки Цуноды, которого так и не смог обогнать.
«Это раздражает, ведь наш темп мог быть намного выше…Я тоже не против [контроля темпа], но снижать темп настолько сильно было совсем необязательно.
Юки же сдерживал темп настолько сильно, что я, не знаю, с тем же успехом мог бы выехать на трассу на своей «Веспе» [скутер]. Мы ехали очень, очень медленно. И это было неприятно.
Вообще когда едешь настолько медленно, тебе даже трудно сохранять концентрацию. Потому что ты даже близко не подбираешься к предельной скорости, предельным возможностям болида.
А в конце гонки он резко от меня оторвался. То есть, ну, мы могли бы давно это сделать, прибавить темп. Но он решил этого не делать…
Да, гонка может и получилась скучной, и было бы лучше заработать наши первые очки в более интересном заезде. Но я согласен на такой результат. Девятое место – это отлично. Это придаст нам положительный импульс на следующие гонки», – рассказал Албон.
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