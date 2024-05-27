«Это раздражает, наш темп мог быть намного выше». Албон – о том, что проехал 78 кругов на Гран-при Монако позади Цуноды

Албон остался доволен результатом, но не ходом Гран-при Монако.

Пилот « » признал, что ему было некомфортно от того, что ехать по трассе приходилось намного медленнее, чем позволяли возможности болида.

Албон провел 78 кругов гонки позади , которого так и не смог обогнать.

«Это раздражает, ведь наш темп мог быть намного выше…Я тоже не против [контроля темпа], но снижать темп настолько сильно было совсем необязательно.

Юки же сдерживал темп настолько сильно, что я, не знаю, с тем же успехом мог бы выехать на трассу на своей «Веспе» [скутер]. Мы ехали очень, очень медленно. И это было неприятно.

Вообще когда едешь настолько медленно, тебе даже трудно сохранять концентрацию. Потому что ты даже близко не подбираешься к предельной скорости, предельным возможностям болида.

А в конце гонки он резко от меня оторвался. То есть, ну, мы могли бы давно это сделать, прибавить темп. Но он решил этого не делать…

Да, гонка может и получилась скучной, и было бы лучше заработать наши первые очки в более интересном заезде. Но я согласен на такой результат. Девятое место – это отлично. Это придаст нам положительный импульс на следующие гонки», – рассказал .

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