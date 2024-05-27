Фернандо Алонсо: «Я проехал где-то 50 кругов, думая, что нахожусь на 10-й позиции»

Алонсо рассказал о путанице с позициями на .

По словам пилота « », он долгое время находился в полной уверенности, что выкладывается по ходу гонки ради того, чтобы финишировать 10-м и набрать одно очко. И был очень удивлен, когда на финише выяснилось, что он закончил заезд 11-м.

«Я был немного сбит с толку, потому что когда мы создали отрыв и Ланс после пит-стопов был впереди меня, команда сказала мне: «Хорошо, мы обезопасили десятую позицию». И мы делали все это ради того, чтобы заработать вот это последнее очко.

Потом Ланс получил прокол колеса и я подумал: «Так, теперь вся ответственность ложится на меня, мне надо постараться добраться до финиша на вот этих изношенных шинах и набрать одно очко».

Так что я проехал где-то 50 кругов, думая, что нахожусь на 10-й позиции. А когда я пересек финишную черту и мне сказали, что я 11-й, я подумал: «О, значит, весь этот стресс был понапрасну». Ну, в любом случае, все это не давало мне заснуть.

На самом деле я не знаю, что именно случилось. На момент, когда гонку остановили красными флагами, Ланс был 10-м, а я 12-м. А потом они восстановили Сайнса на 3-й позиции, так что мы были 12-ми и 14-ми, хотя должны были быть 13-ми и 14-ми, но Ланс оказался впереди Даниэля Риккардо – хотя так не должно было быть. Так что на самом деле я толком не знаю, с какой позиции стартовал и на какой позиции ехал», – рассказал .

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