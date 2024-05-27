Фернандо Алонсо: «Я проехал где-то 50 кругов, думая, что нахожусь на 10-й позиции»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Алонсо рассказал о путанице с позициями на Гран-при Монако.

По словам пилота «Астон Мартин», он долгое время находился в полной уверенности, что выкладывается по ходу гонки ради того, чтобы финишировать 10-м и набрать одно очко. И был очень удивлен, когда на финише выяснилось, что он закончил заезд 11-м.

«Я был немного сбит с толку, потому что когда мы создали отрыв и Ланс после пит-стопов был впереди меня, команда сказала мне: «Хорошо, мы обезопасили десятую позицию».  И мы делали все это ради того, чтобы заработать вот это последнее очко.

Потом Ланс получил прокол колеса и я подумал: «Так, теперь вся ответственность ложится на меня, мне надо постараться добраться до финиша на вот этих изношенных шинах и набрать одно очко».

Так что я проехал где-то 50 кругов, думая, что нахожусь на 10-й позиции. А когда я пересек финишную черту и мне сказали, что я 11-й, я подумал: «О, значит, весь этот стресс был понапрасну». Ну, в любом случае, все это не давало мне заснуть.

На самом деле я не знаю, что именно случилось. На момент, когда гонку остановили красными флагами, Ланс был 10-м, а я 12-м. А потом они восстановили Сайнса на 3-й позиции, так что мы были 12-ми и 14-ми, хотя должны были быть 13-ми и 14-ми, но Ланс оказался впереди Даниэля Риккардо – хотя так не должно было быть. Так что на самом деле я толком не знаю, с какой позиции стартовал и на какой позиции ехал», – рассказал Алонсо.

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5 комментариев
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"Фернандо Алонсо" .......читаешь и произносишь это имя и фамилию и сразу будто что-то проносится мимо тебя на огромной скорости, прямая ассоциация со скоростью именно Фернандо Алонсо, а не Михаэль Шумахер. Алонсо это уже имя нарицательное. 🙌
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Ответ Эдгар Длинный
Ну вот,а говорят едет как молодой,видимо годы берут свое,старость не радость))уже не знает на какой позиции едет😁
это да, но бардак там был вчера капитальный, чтобы две Феррари попонтовались в Монако, когда ещё возможность выпадет. ну вот попонтовались :))
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Ответ Великий Алонсо
"Фернандо Алонсо" .......читаешь и произносишь это имя и фамилию и сразу будто что-то проносится мимо тебя на огромной скорости, прямая ассоциация со скоростью именно Фернандо Алонсо, а не Михаэль Шумахер. Алонсо это уже имя нарицательное. 🙌
А Шумахер не нарицательное? :)
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Ответ Великий Алонсо
"Фернандо Алонсо" .......читаешь и произносишь это имя и фамилию и сразу будто что-то проносится мимо тебя на огромной скорости, прямая ассоциация со скоростью именно Фернандо Алонсо, а не Михаэль Шумахер. Алонсо это уже имя нарицательное. 🙌
Хрена ты кукушкой стукнулся..
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