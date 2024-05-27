Фернандо Алонсо: «Уик-энд обернулся разочарованием. Нам нужно лучше выступить на Гран-при Канады»

подвел итоги Гран-при Монако.

Пилот « » отметил, что команда осталась разочарована результатами гонки – в которой лишилась шансов хоть что-то сделать за счет стратегии еще на старте, после остановки заезда красными флагами и последующего рестарта.

«В начале гонки нам немного не повезло. Мы выбрали шины «хард» на старт заезда, намереваясь максимально продлить первый отрезок. Но под красными флагами все смогли поменять шины, и мы сделали то же самое – но нам пришлось переходить на «медиум» и ехать на этом комплекте до финиша, что стало настоящей пыткой. Сберечь эти шины было чрезвычайно трудно.

В какой-то момент я подумал, что нам стоило бы изменить стратегию – провести пит-стоп и атаковать Гасли. Ведь мы все равно находились вне очковой зоны, и нам было нечего терять. Но в итоге у нас ничего не получилось и уик-энд обернулся разочарованием. Нам нужно лучше выступить на Гран-при Канады», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера