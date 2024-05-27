Фернандо Алонсо: «Уик-энд обернулся разочарованием. Нам нужно лучше выступить на Гран-при Канады»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо подвел итоги Гран-при Монако.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что команда осталась разочарована результатами гонки – в которой лишилась шансов хоть что-то сделать за счет стратегии еще на старте, после остановки заезда красными флагами и последующего рестарта.

«В начале гонки нам немного не повезло. Мы выбрали шины «хард» на старт заезда, намереваясь максимально продлить первый отрезок. Но под красными флагами все смогли поменять шины, и мы сделали то же самое – но нам пришлось переходить на «медиум» и ехать на этом комплекте до финиша, что стало настоящей пыткой. Сберечь эти шины было чрезвычайно трудно.

В какой-то момент я подумал, что нам стоило бы изменить стратегию – провести пит-стоп и атаковать Гасли. Ведь мы все равно находились вне очковой зоны, и нам было нечего терять. Но в итоге у нас ничего не получилось и уик-энд обернулся разочарованием. Нам нужно лучше выступить на Гран-при Канады», – рассказал Алонсо.

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16 комментариев
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Мда Астоны совсем не вывезли гонку обновлений, сравнить что было в Монако в прошлом году и что в этом разница просто небо и земля
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+4
Ответ ilia rus
Ждем диванную аналитику Великой Алонсы
Вспомнили Великое, вот и оно
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Ждем диванную аналитику Великой Алонсы
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Какой-то странный перевод. Алонсо сказал именно про Стролла: "В какой-то момент мы решили попробовать другую стратегию с Лэнсом и провели пит-стоп, чтобы атаковать Гасли – нам нечего было терять. Это не сработало".
И вот тут и отображается над чем работал Ало. Взять очки не удавалось, так хоть на Стролла поработал и дал ему шанс.
Я не пойму. От чего Стролл получил прокол? Походу все таки задел задним колесом бортик. Прокол не появился сам по себе.
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Ответ ilia rus
Ждем диванную аналитику Великой Алонсы
дождался
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Ответ Елена П.
Ему некогда,оно само с собой общается
зато у них там разногласий никогда нет
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Ответ alex1382
зато у них там разногласий никогда нет
У него нет разногласий еще с парой своих акаунтов
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Ответ Великий Алонсо
Я тебя уважаю. Ты всегда все говоришь верно и по факту, не обращай внимания на хейтеров и минусы, это все банальная зависть.
завидуем неволшебнику Великому Алонсо(который слил уик-энд строллу)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
не нужен он в Маках.нам и без него неплохо
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Одно непонятно. Почему в роли сдерживающего сделали Алонсо, а не Стролла? Поменялись бы позициями быстренько и все. А в итоге все старания впустую из-за ошибки Ленса.
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Ответ alex1382
дождался
Ему некогда,оно само с собой общается
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Ответ Grigpar
Какой-то странный перевод. Алонсо сказал именно про Стролла: "В какой-то момент мы решили попробовать другую стратегию с Лэнсом и провели пит-стоп, чтобы атаковать Гасли – нам нечего было терять. Это не сработало". И вот тут и отображается над чем работал Ало. Взять очки не удавалось, так хоть на Стролла поработал и дал ему шанс. Я не пойму. От чего Стролл получил прокол? Походу все таки задел задним колесом бортик. Прокол не появился сам по себе.
Так повтор показывали. После тоннеля слишком сильно в лево завернул и колесом рельс задел.
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