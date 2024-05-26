Ландо Норрис: «Если бы были хоть какие-то пит-стопы, то, возможно, что-то и могло получиться»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис считает, что гонке в Монако не хватило пит-стопов.

Пилот «Макларена» поделился мыслями о результатах Гран-при Монако.

«У Карлоса [Сайнса] был куда больший темп каждый раз, когда он хотел начать атаковать. Жаль, у нас не было стратегии на этот случай. Оставалось просто продержаться на «харде» вплоть до финиша. Если бы были хоть какие-то пит-стопы, то, возможно, что-то и могло получиться – но этого не произошло.

Ментально это истощает, а ты все продолжаешь атаковать, продолжаешь атаковать просто уже на более маленьком пределе. Не думаю, что это что-то изменило. Монако никогда не была трассой, где проходят захватывающие гонки. Честно говоря, не думаю, что что-то могло измениться. Что есть, то есть.

Думаю, с каждой гонкой мы обретаем все большую уверенность. Команда фантастически справляется. В этот уик-энд мы были впереди «Ред Булл» и чуть позади «Феррари», – заключил Норрис.

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера
 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий