Ландо Норрис: «Если бы были хоть какие-то пит-стопы, то, возможно, что-то и могло получиться»
Норрис считает, что гонке в Монако не хватило пит-стопов.
Пилот «Макларена» поделился мыслями о результатах Гран-при Монако.
«У Карлоса [Сайнса] был куда больший темп каждый раз, когда он хотел начать атаковать. Жаль, у нас не было стратегии на этот случай. Оставалось просто продержаться на «харде» вплоть до финиша. Если бы были хоть какие-то пит-стопы, то, возможно, что-то и могло получиться – но этого не произошло.
Ментально это истощает, а ты все продолжаешь атаковать, продолжаешь атаковать просто уже на более маленьком пределе. Не думаю, что это что-то изменило. Монако никогда не была трассой, где проходят захватывающие гонки. Честно говоря, не думаю, что что-то могло измениться. Что есть, то есть.
Думаю, с каждой гонкой мы обретаем все большую уверенность. Команда фантастически справляется. В этот уик-энд мы были впереди «Ред Булл» и чуть позади «Феррари», – заключил Норрис.
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