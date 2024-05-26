Ландо Норрис: «Если бы были хоть какие-то пит-стопы, то, возможно, что-то и могло получиться»

Норрис считает, что гонке в Монако не хватило пит-стопов.

Пилот « » поделился мыслями о результатах Гран-при Монако.

«У Карлоса [Сайнса] был куда больший темп каждый раз, когда он хотел начать атаковать. Жаль, у нас не было стратегии на этот случай. Оставалось просто продержаться на «харде» вплоть до финиша. Если бы были хоть какие-то пит-стопы, то, возможно, что-то и могло получиться – но этого не произошло.

Ментально это истощает, а ты все продолжаешь атаковать, продолжаешь атаковать просто уже на более маленьком пределе. Не думаю, что это что-то изменило. Монако никогда не была трассой, где проходят захватывающие гонки. Честно говоря, не думаю, что что-то могло измениться. Что есть, то есть.

Думаю, с каждой гонкой мы обретаем все большую уверенность. Команда фантастически справляется. В этот уик-энд мы были впереди «Ред Булл» и чуть позади «Феррари», – заключил .

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера

