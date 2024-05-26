Шарль Леклер: «Где-то за 2-3 круга до финиша я вдруг понял, что плохо вижу трассу, потому что у меня из глаз начали течь слезы»

Леклер признал важность победы на Гран-при Монако.

Пилот « » подвел итоги гонки, отметив, что выигрыш на домашнем этапе стал для него очень важным и эмоционально значимым достижением:

«Удивительное чувство. Я никогда не говорил, что эта победа будет такой же, как все остальные – наоборот, я всегда говорил, что в эмоциональном плане победа в Монако будет для меня ценнее других. Но я никак не ожидал, что эти эмоции будут настолько сильными.

Где-то за 2-3 круга до финиша на выходе из тоннеля я вдруг понял, что плохо вижу трассу, потому что у меня из глаз начали течь слезы. И я как бы сказал себе: « , ты не можешь позволить себе все это прямо сейчас. Тебе нужно проехать еще 2-3 круга и победить».

После этого все вернулось в норму, но после того, как я пересек финишную черту, я и правда ощутил чувство невероятного счастья.

Для меня эта победа очень многое значит. Я с самого детства мечтал выиграть эту гонку. Именно благодаря Гран-при Монако я полюбил гонки, они стали моей страстью, вместе с моим отцом, который сделал для меня все, чтобы я вообще смог здесь оказаться.

Сегодня к подиуму пришла и моя мама, что, разумеется, добавляет эмоций, а также там были мои братья, моя девушка, все мои друзья…это и правда особенное для меня событие».

Леклер признал, что эмоциональности момента добавили мысли об отце [который скончался в 2017 году] и , погибшем в аварии на Гран-при Японии в 2014 году, которого Леклер всегда считал своим лучшим другом и относился к нему как к старшему брату:

«Да, все это сложилось воедино – сегодня на трассе я думал об очень многих людях. Будь то Жюль Бьянки, мой отец…обычного по ходу гонок со мной такого не происходит.

В других гонках я полностью сосредоточен на управлении болидом, но сегодня мне и правда было трудно выжимать из машины максимум по ходу последних 15 кругов, потому что думать я мог только об этих людях. И когда я пересек финишную черту, меня захлестнули эмоции.

Я дважды стартовал здесь с поула и оба раза не сумел доделать дело. И сейчас я действительно счастлив. Как бы то ни было, сегодня я собираюсь праздновать и отрываться по полной. Думаю, сегодня вы можете сделать мне на это скидку».

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