Джордж Расселл: «Мы добились максимально возможного результата, на которой были способны»

Расселл остался доволен выступлением на Гран-при Монако.

Пилот « » подвел итоги гонки, отметив, что с учетом того, как развивались события, вряд ли мог добиться чего-то большего.

«Это была очень длинная, старомодная и странная гонка. По ходу первых 30 кругов мы просто плыли по течению.

Когда Макс остановился на пит-стопе, я нажал на газ и постарался прибавить, и только потом понял, насколько мы смогли сократить отставание от «Феррари» и «Макларена». И я этому очень рад.

Максу удалось немного надавить на меня, но я удерживал ситуацию под контролем.

Когда гонку остановили красными флагами, это стало разочарованием для всех нас. Единственной надеждой на хорошую гонку был шанс добавить остроты за счет стратегии, но потом [после красных флагов и отсутствия необходимости совершать второй пит-стоп] фактор стратегии ушел на второй план. Мы добились максимально возможного результата, на которой были способны», – рассказал .

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