Льюис Хэмилтон: «Признаки улучшения темпа в этот уик-энд обнадеживают»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон подвел итоги гонки в Монако.

Пилот «Мерседеса» доволен Гран-при Монако и надеется получить обновления на следующем этапе.

«Признаки улучшения темпа в этот уик-энд обнадеживают. Мы привозим обновления три гонки подряд.

Это очень здорово, постепенно у нас происходят сдвиги в положительную сторону – надеюсь, в следующей гонке у меня тоже будет новое переднее крыло.

Я отправлюсь в Канаду и, как обычно, выложусь на полную. Здорово видеть, что команда находит темп», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

9 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
А ты все также конкретно защеканишь Расселлу. Льюис, итс Джеймс, Джордж из фастер зен ю, дид ю конфирм месседж? 🤣🤣🤣
Че там по Алонсо? Он всех победил в Монако?
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В мерсе стратеги просто обмороки какие то. Хорошо что Хэм оттуда сваливает
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Хэмилтон про свою будущую команду Феррари или про текущую команду Мерседес ?
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