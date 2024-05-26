Льюис Хэмилтон: «Признаки улучшения темпа в этот уик-энд обнадеживают»

Хэмилтон подвел итоги гонки в Монако.

Пилот « » доволен Гран-при Монако и надеется получить обновления на следующем этапе.

«Признаки улучшения темпа в этот уик-энд обнадеживают. Мы привозим обновления три гонки подряд.

Это очень здорово, постепенно у нас происходят сдвиги в положительную сторону – надеюсь, в следующей гонке у меня тоже будет новое переднее крыло.

Я отправлюсь в Канаду и, как обычно, выложусь на полную. Здорово видеть, что команда находит темп», – сказал .

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й