Хюлькенберг и Магнуссен стартуют с конца решетки, а не с пит-лейн на Гран-при Монако
«Хаас» поменял решение перед стартом Гран-при Монако.
Ранее команда сообщила, что Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен начнут гонку с пит-лейн после исключения из протокола квалификации за техническое нарушение. Это позволило бы «Хаасу» внести изменения в болиды.
Тем не менее, в воскресенье американский коллектив объявил, что Хюлькенберг начнет заезд 19-м, а Магнуссен – 20-м.
Хюлькенберг и Магнуссен дисквалифицированы в квалификации к Гран-при Монако
Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й