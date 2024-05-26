Хюлькенберг и Магнуссен стартуют с конца решетки, а не с пит-лейн на Гран-при Монако

« » поменял решение перед стартом Гран-при Монако.

Ранее команда сообщила, что и начнут гонку с пит-лейн после исключения из протокола квалификации за техническое нарушение. Это позволило бы «Хаасу» внести изменения в болиды.

Тем не менее, в воскресенье американский коллектив объявил, что Хюлькенберг начнет заезд 19-м, а Магнуссен – 20-м.

Хюлькенберг и Магнуссен дисквалифицированы в квалификации к Гран-при Монако

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й