Льюис Хэмилтон: «Я не ожидаю, что опережу Расселла в квалификациях в этом году»

Хэмилтон считает, что Расселл опередит его в квалификационном счете сезона-2024.

По мнению пилота « », этап в Монако может стать поворотной точкой для команды в этом сезоне.

«Думаю, с точки зрения команды это действительно так. По определенной причине я определенно думаю, что в этот уик-энд мы намного ближе к лидерам – здорово это видеть. Болид, как я и сказал, был великолепен – намного лучше, чем в прошлые годы.

Но отставание от поула в три с половиной десятых здесь [в Монако] это все еще много – это равнозначно шести десятым на другой трассе. Так что мы все еще отстаем от темпа лидеров.

Нам нужно продолжать работать. В течение года благодаря обновлениям мы постепенно будем приближаться к соперникам. Я не ожидаю, что опережу [Расселла] в квалификациях в этом году – нам просто нужно продолжать работать. Мы проводим сильные гонки», – отметил .

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й

