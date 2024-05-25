Льюис Хэмилтон: «Я не ожидаю, что опережу Расселла в квалификациях в этом году»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон считает, что Расселл опередит его в квалификационном счете сезона-2024.

По мнению пилота «Мерседеса», этап в Монако может стать поворотной точкой для команды в этом сезоне.

«Думаю, с точки зрения команды это действительно так. По определенной причине я определенно думаю, что в этот уик-энд мы намного ближе к лидерам – здорово это видеть. Болид, как я и сказал, был великолепен – намного лучше, чем в прошлые годы.

Но отставание от поула в три с половиной десятых здесь [в Монако] это все еще много – это равнозначно шести десятым на другой трассе. Так что мы все еще отстаем от темпа лидеров.

Нам нужно продолжать работать. В течение года благодаря обновлениям мы постепенно будем приближаться к соперникам. Я не ожидаю, что опережу Джорджа [Расселла] в квалификациях в этом году – нам просто нужно продолжать работать. Мы проводим сильные гонки», – отметил Хэмилтон.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й
 

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну если так то и Шарлю в квалах влетит,а если Феррари косячить по тактике не будут особо с Шарлито,то и по очкам Хэм проиграет
+1
0
+1
Ответ Nothern Lord
Как-то просела у Хэма менталка. Где превозмогания, где Хаммер тайм? Решил просто спокойно докатать до конца карьеры?
А превозмоганий и Хаммер тайма не было, был космовоз. А все остальное просто сказки Хэмилтона и Тото Вольффа.
+1
0
+1
Как-то просела у Хэма менталка. Где превозмогания, где Хаммер тайм?
Решил просто спокойно докатать до конца карьеры?
0
0
0
Ответ Nothern Lord
Как-то просела у Хэма менталка. Где превозмогания, где Хаммер тайм? Решил просто спокойно докатать до конца карьеры?
Хаммер тайм закончился как пропал режим вечеринки )))))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий