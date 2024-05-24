Карлос Сайнс: «Трасса в Монако – одна из лучших для меня. Вот почему случившееся сегодня странно»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс подвел итоги пятницы Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» считает, что несмотря на невнушительный результат в пятничных практиках в Монако, у него есть шансы провести хороший уик-энд.

«Сегодня я явно испытывал проблемы на быстром круге. Мы просто не могли извлечь максимальный темп из «медиума» или «софта».

По какой-то причине темп на длинном отрезке был вполне быстрым. Нам еще предстоит с этим разобраться, но надеюсь, завтра мы найдем пару ответов.

Трасса в Монако – одна из лучших для меня. Вот почему случившееся сегодня странно. В то же время, когда я вижу, что, вероятно, являюсь быстрейшим по темпу на длинном отрезке, то понимаю, что еще нужно что-то понять. И если мы сможем собрать все вместе, то завтра все будет в порядке.

Мы слегка промахнулись с настройками в начале [второй практики], из-за чего я начал отставать. Кажется, я слишком поздно начал наверстывать на длинном отрезке.

Надеюсь, к завтрашнему дню мой темп станет лучше. Но это не идеальное начало уик-энда. Хотелось бы, чтобы завтра я был в более хорошей форме», – сказал Сайнс.

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й

2 комментария
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Это хорошо, что он понимает, что еще нужно что-то понять.
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Какое то время Сайнс действительно смотрелся лучше Шарля в гонках и даже в квалификациях, но похоже Шарль возвращает уверенность в машине.
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