Льюис Хэмилтон: «Говоря об итогах второй практики, я не знаю, стали ли мы лучше или нет»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон доволен пятничными практиками Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги первого рабочего дня в рамках этапа «Ф-1» в Монако.  

«Это был хороший день. Лучший из всех, что мы провели в этом году. Думаю, машина очень хорошо работала, мне очень нравится ею управлять. Потрясающая трасса.

Сцепление было вполне неплохим. Думаю, нам еще предстоит разобраться с парой моментов с балансом, но в целом болид выглядел сильно.

Пилотировать этот болид более приятно, чем те, что были в предыдущие два года. Говоря об итогах второй практики, я не знаю, стали ли мы лучше или нет. Очевидно, если говорить о длинных отрезках, нам есть над чем работать ночью, чтобы убедиться, что мы сможем продержаться до конца гонки.

Нам просто нужно улучшить темп на длинных отрезках и решить проблему с гранулированием», – отметил Хэмилтон.

Кроме того, Льюис подчеркнул, что с позитивом ждет завтрашнюю квалификацию.

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й

 

6 комментариев
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Ответ Mittermeyer
Результат квалы известен заранее, ниже Рассела и рядом с Цунодой в диапазоне 8-10 место
Это Монако...
Тут твой Жоржик не потянет.
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Ну чтож как я понимаю мерс будет крутить завтра настройки, у Хэма старое крыло но он быстрее, у Рассела новое, так что я не удивлюсь завтра даже не выходу из ку1, за уикендом не слежу фактически, может гляну квалу и на этом всё.
+1
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+1
Ответ Пинок Ногоев
Это Монако... Тут твой Жоржик не потянет.
Или как его еще называют «принцесса Уэльская»
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0
+1
На месте сэра я бы не стал до квалификации раздавать такие бравые интервью
С начала сезона каждые пятницы Мерсы едут , порой даже летят
Но с субботы с них воздух выпускают и опять от Люси «все плохо , ничего не получается»
+1
-1
0
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