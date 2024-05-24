Льюис Хэмилтон: «Говоря об итогах второй практики, я не знаю, стали ли мы лучше или нет»

Хэмилтон доволен пятничными практиками Гран-при Монако.

Пилот « » подвел итоги первого рабочего дня в рамках этапа «Ф-1» в Монако.

«Это был хороший день. Лучший из всех, что мы провели в этом году. Думаю, машина очень хорошо работала, мне очень нравится ею управлять. Потрясающая трасса.

Сцепление было вполне неплохим. Думаю, нам еще предстоит разобраться с парой моментов с балансом, но в целом болид выглядел сильно.

Пилотировать этот болид более приятно, чем те, что были в предыдущие два года. Говоря об итогах второй практики, я не знаю, стали ли мы лучше или нет. Очевидно, если говорить о длинных отрезках, нам есть над чем работать ночью, чтобы убедиться, что мы сможем продержаться до конца гонки.

Нам просто нужно улучшить темп на длинных отрезках и решить проблему с гранулированием», – отметил Хэмилтон.

Кроме того, подчеркнул, что с позитивом ждет завтрашнюю квалификацию.

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й