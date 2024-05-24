Льюис Хэмилтон: «Говоря об итогах второй практики, я не знаю, стали ли мы лучше или нет»
Хэмилтон доволен пятничными практиками Гран-при Монако.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги первого рабочего дня в рамках этапа «Ф-1» в Монако.
«Это был хороший день. Лучший из всех, что мы провели в этом году. Думаю, машина очень хорошо работала, мне очень нравится ею управлять. Потрясающая трасса.
Сцепление было вполне неплохим. Думаю, нам еще предстоит разобраться с парой моментов с балансом, но в целом болид выглядел сильно.
Пилотировать этот болид более приятно, чем те, что были в предыдущие два года. Говоря об итогах второй практики, я не знаю, стали ли мы лучше или нет. Очевидно, если говорить о длинных отрезках, нам есть над чем работать ночью, чтобы убедиться, что мы сможем продержаться до конца гонки.
Нам просто нужно улучшить темп на длинных отрезках и решить проблему с гранулированием», – отметил Хэмилтон.
Кроме того, Льюис подчеркнул, что с позитивом ждет завтрашнюю квалификацию.
Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Тут твой Жоржик не потянет.
С начала сезона каждые пятницы Мерсы едут , порой даже летят
Но с субботы с них воздух выпускают и опять от Люси «все плохо , ничего не получается»