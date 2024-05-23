Льюис Хэмилтон: «Дела у «Мерседеса» идут не лучшим образом, но впереди еще много гонок, чтобы все исправить»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон оценил положение «Мерседеса» в преддверии Гран-при Монако.

Семикратный чемпион «Формулы-1» признал, что в данный момент у «Мерседеса» есть проблемы с квалификационным темпом, в связи с чем добиться хорошего результата в Монте-Карло будет очень непросто:

«Я бы не сказал, что улучшение квалификационного темпа не является нашим приоритетом, скорее нам приоритет в том, чтобы по ходу уик-энда прибавлять во всех областях.

Но да, начиная с конца прошлого сезона мы стали особенно слабо смотреться в квалификациях, и в этом сезоне тенденция сохранилась.

И да, ничего не поделаешь. Но я продолжу работать над тем, чтобы добиться улучшения ситуации. Пока дела идут не лучшим образом, но впереди еще много гонок, чтобы все исправить. При этом мой гоночный темп остается довольно неплохим – и этому мне не нужно уделять дополнительное внимание.

Мы все работаем над тем, чтобы начать выигрывать гонки. Но в данный момент это нереально. Я не знаю, как события будут развиваться дальше по ходу сезона. Может быть, другие выйдут на предел своих возможностей и перестанут и дальше развивать свои машины, а мы развитие продолжим. А может конкуренты продолжат развиваться в том же темпе, что и мы, я не знаю.

Но я хочу сказать, что в любом случае не собираюсь сбавлять обороты. У меня нет хрустального шара и я не знаю, что нас ждет в будущем, но меня в любом случае вдохновляет то, что команда продолжает сохранять и концентрацию, и мотивацию».

Также Хэмилтона спросили, чего ему в данный момент будет сложнее добиться – выучить итальянский в свете предстоящего перехода в «Феррари», или попасть на подиум с «Мерседесом»:

«Думаю, в целом выучить итальянский будет сложнее. Но нет, в данный момент наименее вероятным из двух этих вещей кажется попадание на подиум».

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