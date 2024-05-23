Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана завершился в Воронеже

Воронеж открыл сезон федерального автоспортивного фестиваля скорости Yuka Drive Fest Джимхана в Сити-парк «Град». Из 43 участников 32 пилота продемонстрировали своё мастерство, успешно прошли квалификацию и вступили в борьбу на трассе.

В финальных заездах джимханы накал страстей не утихал, и пилоты боролись за победу на пределе возможностей. Сергей Тихоненко из Могилева на BMW E46 завоевал серебро, а Денис Медведев из Воронежа на Toyota Mark II занял третье место, продемонстрировав выдающееся мастерство вождения. Глеб Иванников на ВАЗ 2106 из Липецка усилил впечатления от заездов, получив Кубок Жигулю за умение управлять «шестеркой».

Выступление Сергея Леонидовича Кабаргина (ddKaba) уже по традиции, не оставило равнодушными зрителей, превратившись в настоящее зрелище с дымом от шин и рёвом двигателя.

Суперфинал стал ареной для битвы между Алексеем Шендюковым на его компактной Mazda MX-5 и Аркадием Цареградцевым. Шендюков, несмотря на трудности, исправил ошибку и вырвал победу у «Карбоновой королевы», завоевав не только Кубок Джимхана Воронеж, но и отдельный кубок за битву с Царем. «Это был яркий и зрелищный этап джимханы, к которому мы ответственно подготовились! Несмотря на технические трудности, получилось выиграть квалификацию и пробиться в финал, а в последующем его и выиграть. Я получил билет на право борьбы с супербоссом, ради которого мы сюда и приехали. С нетерпением ждём этап в Ростове, чтобы раздать огня на «белорусском драконе».» – поделился Алексей.

За два дня фестиваль привлек более 2700 поклонников автоспорта, которые наслаждались не только гонками. Организаторы устроили квест с подарками за прохождение активностей на фестивале, а их было не мало: детская джимхана и большой детская горка, гонка на миниатюрных RC frift радиоуправляемых авто, гастро-ярмарка, парад автомобилей от винтажного Corvette до современных Audi, а также впечатляющие дрифт-трайки Tornado.

Команда Симрейсинг Simracer ответственно подошла к фестивалю, воссоздав трассу фестиваля в онлайн-формате, благодаря чему каждый желающий мог почувствовать себя настоящим гонщиком Yuka Drive Fest, прокатившись по трассе виртуально. Для тех, кто искал более экстремальные ощущения, работало G-taxi с возможностью посетителям прокатиться по трассе с гонщиками на их боевых авто.

Мастер-класс по оказанию первой помощи при участии центра Altair, в лице Каптюшина Сергея (спасатель 3-его класса и инструктор Европейского и Национального советов по реанимации, член Экспертного совета Минздрава России по совершенствованию первой помощи), подчеркнул важность безопасности вождения и первой помощи.

После награждения группа «Винтаж» под свои хиты разожгла публику своим живым концертом, где горячие танцы и подпевки не смолкали до самого финала фестиваля.

На уникальных мероприятиях должны случаться уникальные события! Так подумал Никита Зибров из Воронежа, выступавший на ВАЗ 2105, тюнингованной газонным покрытием, и сделал предложение своей девушке на главной сцене. Она ответила «Да!», объединив тем самым не только любителей автоспорта, но и влюблённые сердца.

А вот Василий, народный парень из Калужской области и блогер с канала «Русская Джимхана», приехал на фестиваль на своей «Победе», собранной за два месяца специально для гонки. Еще на финале SDC 24 он вызвал на дуэль Цареградцева и его японскую Yuka RX-7, но, к сожалению, заглох. Продолжение этой зарубы ждёт зрителей в Ростове-на-Дону 15-16 июня на Стадионе Ростов Арена. Это будет настоящий пацанский баттл, который нужно видеть лично! Поддержку фестивалю оказали бренд DRYDRY и компания iCore.

Билеты можно приобрести на официальном сайте.