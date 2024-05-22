«Не думаю, что этот фактор сыграет важную роль». Хэмилтон – об отсутствии возможности взять в «Феррари» инженеров из «Мерседеса»

Хэмилтон готов работать с инженерами «Феррари».

Пилот «Мерседеса» рассказал, что не слишком обеспокоен тем фактом, что при переходе в «Феррари» не сможет взять собой инженеров, с которыми работал на протяжении всех этих лет.

Как сообщалось, это было одним из условий, которые поставили в «Мерседесе» по условиям соглашения.

В то же время «Феррари» уже подтвердила переход из «Мерседеса» Лоика Серра и Жерома Д’ . В то время как с ком Вассером и Джоком Клиа у Хэмилтона был опыт работы в начале гоночной карьеры.

«Я знаком с Фредом с 2005 года, у нас всегда были прекрасные отношения, мы часто общались. Я выступал за его команду, но затем, после перехода в «Формулу-1», количество связей с миром «Формулы-2» у меня сократилось. Но с тех пор, как Фред вернулся в «Ф-1», мы стали чаще общаться, пересекаться, мы часто путешествуем вместе с ним и Тото Вольффом.

И я не думаю, что этот фактор [отсутствие возможности взять с собой инженеров из «Мерседеса»] сыграет лично для меня важную роль. Очевидно, что в « » мы много лет работали вместе с Лоиком, у нас с ним сложились отличные рабочие отношения.

А еще в «Феррари» работает мой первый «второй номер», Джок [Джок Клиа был первым гоночным инженером Хэмилтона]. Но да, я знаком лишь с ними двумя, ну и с Фредом, разумеется», – рассказал Хэмилтон.

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