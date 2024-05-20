Нижний Новгород примет этап Гран-При Российской Дрифт Серии на новой конфигурации трассы 25–26 мая

Сильнейшие пилоты главного чемпионата страны по дрифту возвращаются в борьбу после месячного перерыва – 25 и 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Уик-энд на трассе «Нижегородское кольцо» станет первой оценкой сил для участников RDS GP в равных условиях — конфигурация оцениваемого участка будет в новинку и для завсегдатаев серии Гран-При, и для выходцев из турнира RDS Europe, которые в этом году пошли на повышение.

Чтобы добавить еще больше интриги и зрелищности соревнованию, в 2024 году организаторы RDS GP решили кардинально поменять оцениваемый участок трассы. Технически он остался прежним, однако двигаться пилотам предстоит в противоположную сторону — это меняет абсолютно все и заставляет искать новые подходы к знакомому вроде бы отрезку асфальта. Фактически участникам придется начинать знакомство с «Нижегородским кольцом» с чистого листа. При этом изменение направления движения не повлияет существенным образом на обзор заездов со зрительских трибун, но повысит градус непредсказуемости.

Судьи обещают пилотам интересную и сложную задачу: в начале оцениваемого участка спортсменов ждет скоростная постановка в большой угол в непосредственной близости с бетонными блоками. Далее – резкие перекладки и длинная затяжная дуга вдоль трибуны, которая обеспечит неравномерный износ шин. Из-за этого перед вторым заездом хита пилоты, как и прежде, будут менять задние колеса местами — преимущество будет у преследователя, поскольку при заезде лидером покрышки стираются сильнее. Новая конфигурация NRing бросает вызов: кто быстрее и лучше соперников найдет оптимальные настройки и превосходный темп, чтобы идеально справиться с судейским заданием?

Фаворитом в сражении за победу в Нижнем Новгороде будет лидер коллектива Takayama Forward Auto Георгий Чивчян – он рекордсмен по количеству выигранных этапов RDS GP на NRing. И теперь у Гочи есть реальный шанс одержать уже девятую победу на этой трассе. Девятую для себя, но первую для своего нового спорткара Forward Racing RZ34-001, который пилот построил к сезону-2024. Учитывая послужной список красноярца, именно здесь первый в России дрифтовый Nissan Z может открыть счет выигранным этапам.

Нет никаких сомнений, что отдавать очередную победу Гоче без борьбы не собираются ни завсегдатаи RDS GP, ни дебютанты турнира. Евгений Лосев и Дамир Идиятулин из Fresh Racing, Аркадий Цареградцев из «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», Григорий Гусев и Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team имеют все шансы как минимум на подиум в Нижнем Новгороде. А как максимум — возможность записать на свой счет для кого-то очередную, а для кого-то первую победу на этапе главного чемпионата страны по дрифту. Стоит упомянуть и вице-чемпиона RDS GP 2023 Антона Козлова — пилот Carville Racing в прошлом году здесь вышел в финал, и ему по силам повторить подобное, если, конечно, удастся найти общий язык с новым автомобилем BMW F22.

Способны преподнести приятные сюрпризы и молодые пилоты: Артем Шабанов (TimeUp), Сергей Кузнецов (АВТОБАН AIMOL) и Леонид Шнайдер (TimeUp) уже поднимались на подиум «Нижегородского кольца» на этапах RDS Europe. Их проездов, безусловно, будут ждать как фанаты этой тройки, так и все ценители красивого дрифта. Высокие шансы на хороший результат у пилотов АВТОБАН AIMOL Дмитрия Ермохина, который уже был призером в Нижнем Новгороде, и опытного Сергея Сака.

Александр Цапелик на ГАЗ-24 дебютирует в RDS GP. В 2024 году регламент позволяет участникам «младшей» серии RDS Europe, подавшим заявку на участие на весь сезон, выйти на старт на одном из этапов RDS GP. Первым этим правом решил воспользоваться пилот из Казани Александр Цапелик, который на «Нижегородском кольце» будет выступать на легендарной «Волге» — подготовленный для дрифта ГАЗ-24, без сомнения, станет одним из героев предстоящего уик-энда.

Расписание 2-го этапа RDS GP 2024 на «Нижегородском кольце»:

25 мая, суббота

9:30-10:30 — тренировки

11:00-14:30 — квалификация

15:00-16:00 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:30-19:00 — парные заезды ТОП-32

26 мая, воскресенье

9:00-10:30 — тренировки

11:30-12:30 — парад пилотов и автограф-сессия

13:00-14:30 — парные заезды ТОП-16

16:00-18:00 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:30-19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Нижегородское кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды — по подписке.

О трассе «Нижегородское кольцо». Автодром «Нижегородское кольцо» — одна из любимых трасс пилотов Российской Дрифт Серии благодаря интересной скоростной конфигурации и современной инфраструктуре. С момента открытия в 2010 году трасса стала местом проведения многих российских гоночных серий на автомобилях и мотоциклах — RDS GP, РСКГ, RSBK, MaxPowerCars, National Light Series, RDRC и картинг. Трасса построена в соответствии со стандартами Международной автомобильной федерации (FIA).

Статистика RDS GP на «Нижегородском кольце»:

2021 год

Квалификация: Джек Шанахан (95 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дамир Идиятулин, Евгений Лосев

2022 год

Квалификация: Евгений Лосев (98 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Дмитрий Ермохин, Роман Тиводар

2023 год

Квалификация: Роман Тиводар (96 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Козлов, Аркадий Цареградцев