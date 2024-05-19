Серхио Перес о 8-м месте: «Это максимум. Я надеялся на машину безопасности, которая могла вернуть в борьбу»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Перес высказался о разочаровывающем этапе в Имоле.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес начал Гран-при Эмилии-Романьи 11-м и финишировал восьмым.

«Наверное, мы в каком-то смысле знали, что это максимум. Разумеется, мы понимали, что на старте придется очень тяжело на «харде», но надеялись на машину безопасности в нужный момент, которая потенциально могла вернуть нас в борьбу.

Первый отрезок вышел очень трудным. Думаю, трафик сильно испортил ситуацию – трафик в конце и соперники [на другой стратегии], которые проезжали мимо. Более того, у меня была блокировка в 16-м повороте – я проехал прямо и потерял довольно много времени, а также получил повреждения.

Очень и очень тяжелая гонка», – подвел итоги заезда Чеко.

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3 комментария
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В чем максимум? Критическая ошибка в Ривацце закончила гонку
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Выглядело так, словно он выступил даже выше своего максимума.
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Кто "мы"? Кроме этого валенка кто-то ещё понимал, что для чемпионского РБ это максимум?
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