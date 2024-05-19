Джордж Расселл о пропуске Хэмилтона: «Я точно не собираюсь расстраиваться из-за потери 6-й позиции»

Расселл оценил выступление « » на этапе в Имоле.

Пилот немецкой команды подвел итоги -Романьи, который гонщики «Мерседес» завершили на 6 и 7 позиции.

При этом Расселл по ходу гонки опережал , но в команде решили позвать на пит-стоп, чтобы обезопасить себя от угрозы со стороны Переса. Также Расселлу удалось частично компенсировать потерю позиции лучшим кругом в гонке.

«Радоваться 6 и 7 месту ты никогда не будешь. Но в итоге, как команда, мы заработали одно дополнительное очко [Расселл на новых шинах проехал лучший круг в гонке].

Да, я уступил свою позицию Льюису. Но, если честно, я точно не собираюсь расстраиваться из-за потери 6-й позиции.

Таково положение команды в данный момент. Можно сказать, что мы застряли где-то посередине – мы находимся позади «Феррари» и «Макларена», но при этом опережаем команды из средней группы.

При этом, если честно, мы все сохраняем предельную мотивацию, боевой дух нисколько не упал.

Мы просто должны продолжать работать. В этот уик-энд мы выжали максимум из имеющихся возможностей. Наша машина оказалась способной занять 6 и 7 места. Именно на этих позициях мы квалифицировались, на них же и закончили гонку», – рассказал Расселл.

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