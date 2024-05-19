Пауэр выиграл первую квалификацию к «Инди-500»
«Пенске» заняла первые три места по итогам первой квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».
Уилл Пауэр показал лучшую скорость, вторым стал Скотт Маклоклин, третьим – Джозеф Ньюгарден.
Также за места в топ-12 в заключительной части квалификации поспорят Александр Росси («Эрроу Макларен»), Кайл Кирквуд («Андретти»), Кайл Ларсон («Эрроу Макларен»), Феликс Розенквист («Мейер Шэнк Рейсинг»), Сантино Ферруччи («Эй-Джей Фойт»), Такума Сато («Рэйхол-Леттерман»), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), Ринус Викей («Эд Карпентер Рейсинг») и Райан Хантер-Рэй («Дрейер и Рейнболд»).
Действующий и двукратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу («Чип Гэнасси») начнет гонку 14-м, победитель гонки 2022 года Маркус Эрикссон («Андретти») поборется за право стартовать на последнем ряду.
Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и стал лидером чемпионата
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