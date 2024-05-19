Пауэр выиграл первую квалификацию к «Инди-500»

Теги результаты Такума Сато Индикар Чип Гэнасси Пенске Уилл Пауэр Дрейер и Рейнболд 500 миль Индианаполиса Андретти Автоспорт Райан Хантер-Рэй Фойт Рэйхол-Леттерман Александр Росси Маркус Эрикссон Джозеф Ньюгарден Феликс Розенквист Кайл Ларсон Сантино Ферруччи Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Скотт Маклоклин Авто

«Пенске» заняла первые три места по итогам первой квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».

Уилл Пауэр показал лучшую скорость, вторым стал Скотт Маклоклин, третьим – Джозеф Ньюгарден.

Также за места в топ-12 в заключительной части квалификации поспорят Александр Росси («Эрроу Макларен»), Кайл Кирквуд («Андретти»), Кайл Ларсон («Эрроу Макларен»), Феликс Розенквист («Мейер Шэнк Рейсинг»), Сантино Ферруччи («Эй-Джей Фойт»), Такума СатоРэйхол-Леттерман»), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), Ринус Викей («Эд Карпентер Рейсинг») и Райан Хантер-Рэй («Дрейер и Рейнболд»).

Действующий и двукратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу («Чип Гэнасси») начнет гонку 14-м, победитель гонки 2022 года Маркус Эрикссон («Андретти») поборется за право стартовать на последнем ряду.

Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и стал лидером чемпионата

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