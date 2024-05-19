Пауэр выиграл первую квалификацию к «Инди-500»

« » заняла первые три места по итогам первой квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».

Уилл Пауэр показал лучшую скорость, вторым стал Скотт Маклоклин, третьим – .

Также за места в топ-12 в заключительной части квалификации поспорят («Эрроу Макларен»), Кайл Кирквуд («Андретти»), Кайл Ларсон («Эрроу Макларен»), Феликс Розенквист («Мейер Шэнк Рейсинг»), Сантино Ферруччи («Эй-Джей Фойт»), (« »), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), Ринус Викей («Эд Карпентер Рейсинг») и Райан Хантер-Рэй («Дрейер и Рейнболд»).

Действующий и двукратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу («Чип Гэнасси») начнет гонку 14-м, победитель гонки 2022 года Маркус Эрикссон («Андретти») поборется за право стартовать на последнем ряду.

Индикар. Палоу выиграл Гран-при Индианаполиса и стал лидером чемпионата

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram