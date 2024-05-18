Юки Цунода: «Честно говоря, я не ждал от нашей машины какого-то очень высокого темпа»

Теги Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи Юки Цунода РБ Авто

Цунода остался приятно удивлен выступлением в квалификации в Имоле.

Пилот «РБ» сумел пробиться в третий сегмент сессии, в итоге заняв 7-ю позицию.

«Команда предоставила мне отличную машину, которая прекрасно работала с первой же практики. И я чувствовал себя уверенно за рулем болида по ходу уик-энда.

Если бы не это, я бы точно не сумел добиться такого результата на одном комплекте «софта» во втором сегменте. Я очень рад и большое спасибо команде.

Честно говоря, я не ждал от нашей машины какого-то очень высокого темпа. Ведь обычно у нас возникают трудности на скоростных трассах, но сейчас мы видим большую разницу в сравнении с тем, что было в предыдущих гонках.

Так что да, нам предстоит разобраться в причинах, чтобы двигаться вперед – потому что сейчас я подобного не ожидал. Может, команде помогают домашние трибуны?» – рассказал Цунода.

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