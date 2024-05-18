Гельмут Марко: «Ферстаппену помог слипстрим от Хюлькенберга»

Марко отметил роль Хюлькенберга в поуле Ферстаппена.

Советник « » сообщил, что пилот « » помог завоевать поул к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Результат стал позитивным сюрпризом. Оказалось, что изменения в настройках сработали, и Макс проехал волшебный круг, как всегда.

Кроме того, ему помог слипстрим от Нико Хюлькенберга, который ехал впереди него.

Теперь победа в гонке не является невозможной. На этой трассе жизнь гораздо проще, если ты впереди. Если Макс останется лидером после старта, его победа, безусловно, будет реалистичным сценарием», – подчеркнул Марко.

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