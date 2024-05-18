Гельмут Марко: «Ферстаппену помог слипстрим от Хюлькенберга»
Марко отметил роль Хюлькенберга в поуле Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг помог Максу Ферстаппену завоевать поул к Гран-при Эмилии-Романьи.
«Результат стал позитивным сюрпризом. Оказалось, что изменения в настройках сработали, и Макс проехал волшебный круг, как всегда.
Кроме того, ему помог слипстрим от Нико Хюлькенберга, который ехал впереди него.
Теперь победа в гонке не является невозможной. На этой трассе жизнь гораздо проще, если ты впереди. Если Макс останется лидером после старта, его победа, безусловно, будет реалистичным сценарием», – подчеркнул Марко.
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