Гельмут Марко: «Ферстаппену помог слипстрим от Хюлькенберга»

Теги Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Гельмут Марко Хаас Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Марко отметил роль Хюлькенберга в поуле Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг помог Максу Ферстаппену завоевать поул к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Результат стал позитивным сюрпризом. Оказалось, что изменения в настройках сработали, и Макс проехал волшебный круг, как всегда.

Кроме того, ему помог слипстрим от Нико Хюлькенберга, который ехал впереди него.

Теперь победа в гонке не является невозможной. На этой трассе жизнь гораздо проще, если ты впереди. Если Макс останется лидером после старта, его победа, безусловно, будет реалистичным сценарием», – подчеркнул Марко.

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2 комментария
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если у Маков будет темп чуть выше, они смогут разделить тактику и подрезать Макса.
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Как почти и везде, главное старт и первый круг. Но по тактике Маки и Фуры могут осложнить Максу гонку :)
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