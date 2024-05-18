Льюис Хэмилтон: «Если баланс болида будет таким же, то я не знаю, как сложится гонка. Мы на острие ножа»
Хэмилтон отметил нестабильность «Мерседеса» в Имоле.
По словам пилота «Мерседеса», состояние болида сильно менялось по ходу круга.
«Сегодняшний день был сложнее вчерашнего, но я все равно насладился им. Я люблю квалификации, гоняться в субботу всегда весело, но для меня субботы полны проблем.
Если баланс болида будет таким же, то я не знаю [как сложится гонка]. Мы на острие ножа. Из сессии в сессию мы вносим мельчайшие изменения, стараясь не менять много, как мы делали в прошлом.
Вчера болид действительно ощущался хорошо, новинки хорошо работали на трассе. Сегодня в целом было чувство, что сзади не хватает прижимной силы, а затем в квалификации задняя часть стала еще более нестабильной, чем в предыдущих сессиях.
Все, что можно сделать, это попытаться справиться с этим, когда ты на трассе. Температура задних шин увеличивалась на протяжении круга, так что болид слегка скользил, но как только я входил в последний поворот, ощущения становились совсем другими», – рассказал Хэмилтон.
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й