Льюис Хэмилтон: «Если баланс болида будет таким же, то я не знаю, как сложится гонка. Мы на острие ножа»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Хэмилтон отметил нестабильность «Мерседеса» в Имоле.

По словам пилота «Мерседеса», состояние болида сильно менялось по ходу круга.  

«Сегодняшний день был сложнее вчерашнего, но я все равно насладился им. Я люблю квалификации, гоняться в субботу всегда весело, но для меня субботы полны проблем.

Если баланс болида будет таким же, то я не знаю [как сложится гонка]. Мы на острие ножа. Из сессии в сессию мы вносим мельчайшие изменения, стараясь не менять много, как мы делали в прошлом.

Вчера болид действительно ощущался хорошо, новинки хорошо работали на трассе. Сегодня в целом было чувство, что сзади не хватает прижимной силы, а затем в квалификации задняя часть стала еще более нестабильной, чем в предыдущих сессиях.

Все, что можно сделать, это попытаться справиться с этим, когда ты на трассе. Температура задних шин увеличивалась на протяжении круга, так что болид слегка скользил, но как только я входил в последний поворот, ощущения становились совсем другими», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

5 комментариев
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Хэм на старости лет стал балансофилом вроде Баттона?) Зачем Феррари его подписала. Да в гонках Льюис еще могет что-то, но там где едут на максимуме возможностей, где чистая скорость решает, там уже и возраст, и отсутствие навыков как у Михаэля и Макса удерживать на пределе капризные болиды. Ну физиологически не будет пилот в 40 лет быстрее себя в 30, а ведь Лью тогда и Росберг составлял неплохую конкуренцию. Стамиллионный вторикелла - это только Феррари могла учудить
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В общем, не превозмог и не проехал лучший круг в жизни. Всякое бывает, но слив 6-1 напарнику в квалах - это уже серьёзно.
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скилл отсутствовал и ушёл безвозвратно
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Ответ sir_shir
скилл отсутствовал и ушёл безвозвратно
Зато бабла с красных стрясет дофига, которого потом не хватит на допил космовоза
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