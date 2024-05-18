Фернандо Алонсо: «Пока не знаю, в чем именно была проблема с машиной – команда сказала вернуться в боксы»

Алонсо высказался о неудаче в квалификации к гонке в Имоле.

Пилот « » не смог выйти из первого сегмента и завтрашний -Романьи начнет с 19-й позиции.

При этом, по словам , у него были шансы улучшить время, но этому помешали неполадки в работе болида.

«Команда сегодня отработала невероятным образом. Было здорово видеть, как всего за пару часов до квалификации обе команды [обе бригады механиков], с обеих машин, работают сообща, чтобы успеть подготовить мой болид к квалификации. Так что большое всем спасибо.

К сожалению, да, угадать было сложно. Мы решили сразу заправить машину на весь сегмент, а затем я просто делал пит-стопы – мы сделали так, просто чтобы я мог попрактиковаться и проехать побольше кругов. При этом свое лучшее время в квалификации я установил на первом же быстром круге, когда в баках было еще много топлива.

А в последней попытке, когда машина стала заметно легче, нам пришлось прерваться и остановить машину в боксах – по на данный момент неизвестной причине. В целом, ничего страшного не случилось, просто не наш день. Тут и авария в третьей практике, и неудачная квалификация. Да, это непросто.

Я пока не знаю, в чем именно была проблема, команда просто сказала мне вернуться в боксы и остановиться. Я сказал – конечно, дайте мне еще один круг и этого будет достаточно, чтобы пройти дальше. Но мне сказали сразу ехать в боксы. Что я и сделал. А когда спросил, в чем именно проблема, в команде ответили, что мы пока и сами не знаем, но машину нужно было остановить.

Посмотрим, в чем именно было дело и что мы сможем сделать завтра. Думаю, с учетом старта с конца, нас ждет довольно неприятная гонка. «Имола» – вторая по сложности трасса с точки зрения обгонов, после Монако. Просто для понимания, даже в Сингапуре обгонять проще, чем в Имоле. Так что я думаю, что нам будет тяжело – надеюсь, мы сможем чему-то научиться. Бывают хорошие дни, а бывают плохие. Сегодня был плохой день, но нам нужно продолжать», – рассказал Алонсо.

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