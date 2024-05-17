Джеймс Эллисон об Антонелли: «Во время тестов все выглядело так, будто он уже несколько лет выступал в «Ф-1»

В «Мерседесе» рассказали о впечатлениях от Антонелли.

Технический директор « » оценил способности юниора , который ранее провел несколько тестов за «Мерседес» – сначала на « », а затем в Имоле.

«Я имел удовольствие послушать то, как другие инженеры описывали работу с ним. Это молодой пилот, полный энтузиазма – и он очень-очень быстрый.

У него метрономический темп: до недавнего времени он ни разу не пилотировал болид «Ф-1», но [во время тестов] спустя круг-два все выглядело так, будто он уже несколько лет выступал здесь.

Он непредвзято оценил болиды этого поколения, с граунд-эффектом… Он ощущает все то, что и ждешь от него, но его опыт не искажен управлением предыдущими болидами.

Он воспринимает нынешние болиды такими, какие они есть, и говорит нам, что чувствует. Рассказывает о слабостях и сильных сторонах, позволяет инженерам работать над некоторыми улучшениями. Похоже, это многообещающий юный пилот», – считает .

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