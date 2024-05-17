Серхио Перес: «Нужно доработать настройки болида. Я настроен оптимистично»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Перес оценил положение по итогам пятничных практик в Имоле.

Пилот «Ред Булл» отметил, что в целом остался более или менее удовлетворен работой болида в первый день гоночного уик-энда.

«Вечером нам предстоит как следует поработать, чтобы постараться подобрать оптимальную конфигурацию болида. Ведь в конечном счете все упирается в производительность и темп на длинной дистанции с полными баками.

Нам нужно доработать настройки болида, и если нам удастся это сделать и мы подберем хороший баланс машины к квалификации, в итоге в день гонки у нас будут хорошие позиции. Я настроен оптимистично», – рассказал Перес.

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1 комментарий
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Чем дальше команда от побед, тем комфортнее Пересу. Сразу чувствует себя на своем месте - пилот команды-середняка
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