Серхио Перес: «Нужно доработать настройки болида. Я настроен оптимистично»

оценил положение по итогам пятничных практик в Имоле.

Пилот «Ред Булл» отметил, что в целом остался более или менее удовлетворен работой болида в первый день гоночного уик-энда.

«Вечером нам предстоит как следует поработать, чтобы постараться подобрать оптимальную конфигурацию болида. Ведь в конечном счете все упирается в производительность и темп на длинной дистанции с полными баками.

Нам нужно доработать настройки болида, и если нам удастся это сделать и мы подберем хороший баланс машины к квалификации, в итоге в день гонки у нас будут хорошие позиции. Я настроен оптимистично», – рассказал Перес.

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