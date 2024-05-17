Джеймс Воулз: «Факты таковы, что сейчас Сарджент находится в зоне риска – он должен выступать на более высоком уровне»

Воулз высказался о вероятной замене Сарджента в « ».

Руководитель британской команды признал, что нужно улучшать уровень своих выступлений, если он хочет сохранить свое место.

«У нас состоялся откровенный и непростой разговор. Но факты таковы, что сейчас он и правда находится в зоне риска.

Он должен выступать на более высоком уровне, чем сейчас. И я хочу помочь ему на этом пути, сделать так, чтобы он добился успеха.

В то же время мы общаемся со многими другими гонщиками, потому что перед нами тоже стоит задача – собрать правильный состав пилотов на сезоны-2026, 2026 и 2027. Я бы сказал, что потенциально новости по этой теме могут появиться через несколько недель», – рассказал Воулз.

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