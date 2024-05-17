Джеймс Воулз: «Факты таковы, что сейчас Сарджент находится в зоне риска – он должен выступать на более высоком уровне»

Теги Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

Воулз высказался о вероятной замене Сарджента в «Уильямсе».

Руководитель британской команды признал, что Логану Сардженту нужно улучшать уровень своих выступлений, если он хочет сохранить свое место.

«У нас состоялся откровенный и непростой разговор. Но факты таковы, что сейчас он и правда находится в зоне риска.

Он должен выступать на более высоком уровне, чем сейчас. И я хочу помочь ему на этом пути, сделать так, чтобы он добился успеха.

В то же время мы общаемся со многими другими гонщиками, потому что перед нами тоже стоит задача – собрать правильный состав пилотов на сезоны-2026, 2026 и 2027. Я бы сказал, что потенциально новости по этой теме могут появиться через несколько недель», – рассказал Воулз.

Как же я рад за Хюлькенберга! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если вы его подписали на этот сезон, тогда надо ждать - было бы странно рассчитывать на такой быстрый прогресс. Пример Цуноды показателен. А если сейчас вы им недовольны, то не надо было и подписывать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий