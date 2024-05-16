Льюис Хэмилтон: «Буду честен – я скучаю по борьбе за самые высокие места»

Хэмилтон высказался о текущем положении « ».

В нынешнем сезоне немецкая команда, как минимум на данном этапе, не претендует на победы и очень редко борется за место на подиуме.

При этом последнюю гонку удалось выиграть – пилоту « », на болиде которого используется клиентский мотор «Мерседеса».

Хэмилтон отметил, что спокойно смотрит на данную ситуацию, поскольку основной проблемой «Мерседеса» в данный момент является не двигатель, а шасси:

«В эру турбированных моторов у нас никогда не было нехватки мощности двигателя. При этом сейчас все видят, что в последние годы мы не лучшим образом проявляли себя, если говорить о конструировании шасси. И именно в этой области нам нужно что-то менять».

Хэмилтон рассказал о своих ощущениях после не лучшего начала сезона:

«Ну, я точно не чувствую себя подавленным. Напротив, я скорее воодушевлен, видя то, что работа на базе команды идет полным ходом, чтобы мы с Джорджем могли как можно раньше получить обновления на свои болиды, которые должны сделать их быстрее. Так что нужно просто набраться терпения».

Также Хэмилтон отметил, что находит свои плюсы в текущем не самом выгодном положении команды и необходимости бороться за не самые высокие места:

«Это можно показаться странным, но порой борьба на этом участке пелотона идет куда интереснее. Потому что на кону всегда стоит очень многое. И в этом году у меня уже было несколько просто отличных дуэлей. Но да, буду честен – я скучаю по борьбе за самые высокие места».

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