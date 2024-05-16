Ферстаппен заработал $81 млн за последний год, Хэмилтон – $69 млн (Forbes)

Два гонщика «Ф-1» сошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Пилот «Ред Булл» заработал 81 миллион долларов с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года и стал 17-м в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. 76 миллионов приходится на зарплату и бонусы, пять – на рекламные контракты и другие источники заработка вне трассы.

Также в рейтинг попал гонщик « » . Британец расположился на 21-й строчке, его доходы оценили в 69 миллионов (57 – зарплата и бонусы, 12 – реклама и прочие источники).

Возглавил список футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 260 миллионами долларов.

Ферстаппен теперь точно уйдет из «Ред Булл»? Вот что думают в «Ф-1» – и первый ответ чемпиона