Ферстаппен заработал $81 млн за последний год, Хэмилтон – $69 млн (Forbes)
Два гонщика «Ф-1» сошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заработал 81 миллион долларов с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года и стал 17-м в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. 76 миллионов приходится на зарплату и бонусы, пять – на рекламные контракты и другие источники заработка вне трассы.
Также в рейтинг попал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британец расположился на 21-й строчке, его доходы оценили в 69 миллионов (57 – зарплата и бонусы, 12 – реклама и прочие источники).
Возглавил список футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 260 миллионами долларов.
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