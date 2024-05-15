Карун Чандок: «В одиночку Хэмилтон не сделает «Феррари» чемпионами – им нужно построить настоящую команду»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Карун Чандок Формула-1 Мерседес Жером Д′Амброзио Фредерик Вассер Лоик Серра Авто

Чандок оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался о том, какую работу уже проделали в руководстве «Феррари» в попытках вернуть команду на первое место в чемпионате.

Наиболее громким и ярким заявлением стало подписание контракта с Льюисом Хэмилтоном:

«В одиночку Хэмилтон не сделает «Феррари» чемпионами, тем более сразу. Им нужно построить настоящую команду – примерно так же, как они сделали это в 90-е вокруг Михаэля Шумахера. Например, Михаэль не сделал «Феррари» чемпионами в 1996 году, когда ему пришлось бороться в одиночку. Вокруг гонщика нужно выстроить правильную структуру с правильными людьми, и нужно сказать, что в этом отношении Фредерик Вассер уже поработал просто потрясающим образом.

Другой вопрос, смогут ли они действительно заполучить Эдриана Ньюи – всем крайне интересно, чем закончится эта история. И я правда верю в то, что Эдриан сказал в интервью Мартину Брандлу в Майами – что он действительно может взять какое-то время на раздумья относительно того, что ему делать дальше, и рассмотреть различные варианты».

При этом Чандок признал, что «Феррари» уже удалось многого добиться, сумев переманить из «Мерседеса» Лоика Серра и Жерома Д’Амброзио.

Как уже сообщалось, Д’Амброзио, заменявший Тото Вольффа на двух Гран-при 2023 года, станет заместителем Фредерика Вассера, а также возглавит Академию «Феррари».

Серра займет должность руководителя отдела производительности шасси и будет отчитываться перед техническим директором по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле:

«Серра очень высоко котировался как инженер в «Мерседесе». Д’Амброзио привнесет не только гоночный опыт, но и навыки руководителя. Он очень хорошо работал руководителем команды в «Формуле Е», а в «Мерседесе» тесно сотрудничал с Тото Вольффом по многим вопросам.

В рамках проекта по восстановлению «Феррари» и превращению команды в претендентов на титул Вассеру предстоит очень многое сделать. И то, что Фреду уже удалось привлечь в команду специалистов с большим опытом – это отличный шаг. Я думаю, что Фред действительно строит новую «Феррари».

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5 комментариев
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Ответ Scorpio
Я еще одного момента понять не могу - если сэр занимается тестами и по его наводкам построен этот болид, означает ли это, что сэр дает инженерам отрицательную инфу?
Не, это значит, что инженеры Мерса глухонемые и не могут услышать гениальные речи великого доводчика
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А можно британский эксперт напомнит, сколько лет было Шумахеру на момент прихода в Феррари
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Если верить Луке, то Феррари забирает тех инженеров Мерса, которые построили корыто последних сезонов
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Ответ Клименко
Если верить Луке, то Феррари забирает тех инженеров Мерса, которые построили корыто последних сезонов
Я еще одного момента понять не могу - если сэр занимается тестами и по его наводкам построен этот болид, означает ли это, что сэр дает инженерам отрицательную инфу?
+1
0
+1
Ответ Клименко
Не, это значит, что инженеры Мерса глухонемые и не могут услышать гениальные речи великого доводчика
Это тотондрий виноват, разбазарил ценные кадры, некому передавать данные доводчику
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