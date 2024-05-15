Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» на фестивале музыки, скорости и драйва GARAGE FEST Игора Драйв 2024

27 июля хедлайнером масштабного фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2024 станет настоящая рок-звезда Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Впервые на автодроме любимые хиты и новые композиции группы прозвучат в сопровождении струнного оркестра.

Выступления Дианы Арбениной всегда наполнены невероятным драйвом, энергией и жизнерадостностью, которые так близки зажигательной атмосфере GARAGE FEST и автодрому «Игора Драйв». В прошлом году коллектив отпраздновал 30-летний юбилей, проведя масштабный концерт в Москве, на который пришли 45 тысяч зрителей. Группа доказала, что творческого запала у нее еще очень много, чтобы продолжать удивлять своих поклонников и дальше!

Музыкант Диана Арбенина:

«Всем салют! Уже этим летом ждите меня на GARAGE FEST Игора Драйв 2024. Автоспорт, гонки и скорость действительно близки мне по духу. Мы выступали на Гран-при России «Формула-1» в Сочи в 2019 году, и это было незабываемое время, когда классные ребята показали мне, что не боятся рисковать и жить на полную катушку. Я благодарна возможности быть с вами на GARAGE FEST Игора Драйв 27 июля и исполнить композиции, которые вы знаете, помните и любите, в сопровождении струнного оркестра».

За два года команда GARAGE FEST Игора Драйв объединила на площадке уникального и современного автодрома музыку, гонки на выносливость Russian Endurance Challenge, соревнования по дрифту RDS Europe, выставку редких автомобилей, а также студенческие соревнования.

В этом году программа фестиваля стала еще более насыщенной и интересной. В воскресенье, 28 июля, состоится выступление российского поп-рэп-дуэта HammAli & Navai, а на главном треке автодрома пройдет четвертый этап Classic Touring – международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

В течение всего гоночного уик-энда будут работать различные выставочные зоны: проект «Автокультура» представит легендарные автомобили – символы искусства, появившиеся в знаковых кинофильмах разных эпох и упоминавшиеся в культовых музыкальных композициях, а в зоне чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC гости фестиваля смогут вблизи рассмотреть уникальные автомобили мощностью до 4500 л. с., а также увидеть, услышать и прочувствовать их мощь в ходе демонстрационных заездов.

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдет 27 и 28 июля. Продажа билетов уже открыта. В наличии билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения.

Специальные условия для детей: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.

Билеты и подробная информация о фестивале на сайте.