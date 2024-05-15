Стефано Доменикали: «Реалистично оценивая ситуацию, проводить два Гран-при в Италии после 2026 года будет трудно»

Теги Гран-при Италии Стефано Доменикали Формула-1 Монца Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Доменикали оценил вероятность отмены одного из Гран-при в Италии.

На данный момент Италия является единственной европейской страной, которая принимает у себя сразу две гонки «Формулы-1» в течение сезона – Гран-при Италии в Монце и Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали признал, что после 2026 года, когда в чемпионате ожидается появление сразу нескольких новых этапов, Италии будет сложно сохранить оба своих Гран-при.

В прессе отмечается, что в этом случае свое место в календаре «Ф-1» почти наверняка потеряет этап в Имоле.

«Италия занимает центральное место в календаре «Формулы-1», но нам нужно будет решить несколько важных вопросов – в отношении того, насколько сильно страна готова вкладываться в инвестиции и развивать инфраструктуру. В таких областях, как уровень безопасности на трассе и широта доступных зрителям спектров услуг ситуацию надо очень быстро менять.

В конце августа в Монце мы, вместе с правительственными учреждениями, подведем промежуточные итоги. У Италии все еще сохраняется возможность проводить два Гран-при за сезон и после 2026 года. Но реалистично оценивая ситуацию, мне кажется, что добиться этого будет трудно», – рассказал Доменикали.

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4 комментария
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Имола в нынешней конфигурации и не нужна. Вторая по тошнотности трасса после Монако. Даже Венгрия менее тошнотская. Старая конфигурация отличная была, но после гибели Сенны все обосрались и полностью убили трассу переделками.
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Зато 3 (возможно 4) Гран-при в США норм.
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Ответ alex8895
Зато 3 (возможно 4) Гран-при в США норм.
Бизнес идёт туда, где деньги и уходит оттуда, где денег нет - логично, не так ли?
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Ответ alex8895
Зато 3 (возможно 4) Гран-при в США норм.
Ну США в разы больше Италии по населению и в десятки по ВВП.
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