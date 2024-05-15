ФИА открыла тендер на поставку новой версии гало для «Формулы-1»

Теги техника ФИА Формула-1 регламент Авто

В ФИА ищут нового производителя защитного ореола гало для болидов «Ф-1».

ФИА намерена внедрить использование более легкой версии системы гало, начиная с 2026 года.

В рамках перехода на новый технический регламент в ФИА и «Формуле-1» ищут способы максимально снизить вес болидов. И в качестве мер для достижения данной цели планируется снизить и вес гало.

На данный момент вес всего защитного каркаса гало составляет 7 кг. В ФИА хотят найти компанию, которая сможет сделать гало столь же прочным с точки зрения конструкции, но чтобы при этом вес каркаса снизился до отметки в 6 кг.

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Зачем менять эту версию, если она себя зарекомендовало очень хорошо и фактически сохранило жизни гонщикам
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