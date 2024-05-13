Карлос Сайнс: «Мой отец всегда будет хорошо отзываться об «Ауди». Но мне нужно учитывать и множество других факторов»

Сайнс пока не уверен в переходе в «Ауди».

Пилот « », у которого сейчас нет контракта на следующий сезон, по-прежнему находится в поисках новой команды. Считается, что помимо « » у Сайнса могут быть шансы попасть и в «Мерседес», и в «Ред Булл».

При этом Сайнс отметил, что на его решение никак не будут влиять хорошие отношения с немецкой маркой его отца – Карлоса Сайнса-старшего, который в составе «Ауди» добился больших успехов в раллийных гонках, и в том числе выигрывал «Дакар».

«Разумеется, мой отец всегда будет очень хорошо отзываться об «Ауди», об их проекте. Будет говорить о том, насколько сильно он уверен в «Ауди» и их способности добраться до вершины и в «Формуле-1».

И если вы вообще следите за проектами концерна «Фольксваген», то сами можете видеть, как в каждом случае их участия в автоспорте – не важно, с «Порше», «Ауди», или же любой другой маркой концерна «Фольксваген», – им каждый раз удавалось побеждать, добиваясь успеха. И мне кажется, что это действительно важный фактор, который стоит учитывать.

Тем не менее, мне, при принятии решения о своем будущем, нужно учитывать и множество других факторов. Я правда надеюсь, что в будущем «Ауди» сможет бороться за победы, ведь это будет означать, что в числе претендентов на победу появится еще одна команда. У них огромный и очень известный бренд и я желаю им всего наилучшего – даже не зная, буду ли я сам участвовать в их проекте или нет», – рассказал Сайнс.

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