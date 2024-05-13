Автомобильный баттл на Yuka Drive Fest: «Русская Джимхана» против «Царя»

Теги Дрифтинг Ралли-кросс Аркадий Цареградцев Авто

18 и 19 мая в Воронеже на Yuka Drive Fest Джимхана развернётся противостояние, которое обещает быть чем-то большим, чем обычные гонки. Василий, известный как ‘Русская Джимхана’, решил бросить вызов супербоссу джимханы и легенде российского дрифта — Аркадию Цареградцеву. 

На трассе встретятся две автомобильные легенды: Царь на японской классике Yuka РХ-7 и Василий на отечественном символе — ГАЗ ‘Победа’. Это противостояние обещает быть захватывающей битвой между профессионалом и амбициозным новичком. 

Уже в следующие выходные зрители увидят, сможет ли «Русская Джимхана» Василий на своей «Победе» удивить и, возможно, даже переиграть Царя.   

Посмотреть мероприятие можно уже 18 и 19 мая в Воронеже на первом федеральном фестивале джимханы Yuka Drive Fest при поддержке бренда DryDry и компании iCore.

Подробнее о билетах можно узнать на сайте.

Опубликовал Sports

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