Джордж Расселл: «Мерседесу» нужно постараться улучшить положение в расстановке сил, но оставаться реалистами»

До 2026 года никто не сможет бросить вызов «Ред Булл» – считает .

Пилот «Мерседеса» признал, что с введением потолка бюджета и ограничением времени работы в аэродинамической трубе и с вычислительной гидродинамикой, которые зависят от степени успешности команды, отрывы в пелотоне «Ф-1» начали сокращаться.

Но при этом Расселл все равно не видит команды, которой бы удалось в этих условиях обойти «Ред Булл» до 2026 года, когда «Ф-1» перейдет на новый технический регламент:

«Мне кажется, что изменения регламента, которые мы видим – с ограничением бюджетов команд, ограничением времени работы в аэродинамической трубе [в зависимости от успешности команды] – действительно приводят к сокращению отрывов в пелотоне. Но вопрос в том, стоит ли использовать данный подход более агрессивно?

У меня нет ответа, потому что прямо сейчас никто из соперников все равно не может догнать «Ред Булл», даже со всеми этими ограничениями. В любом случае, нам стоит сосредоточиться на себе и продолжать стараться как можно лучше выполнять свою работу.

Нужно постараться улучшить свое положение в расстановке сил, подняться выше, но при этом оставаться реалистами. Потому что сейчас «Ред Булл» по-прежнему очень сильно опережает всех соперников, и всерьез бросить им вызов в борьбе за титул какая-то другая команда, возможно, сумеет только в 2026 году».

При этом Расселл признал, что спокойно относится к отсутствию возможности бороться за победы в данный момент, поскольку успехи команд в истории «Формулы-1» зачастую всегда были цикличными:

«Когда ты присоединяешься к такой команде, как «Мерседес», то выступаешь только ради победы – как и все в нашей команде. И то же самое можно сказать про «Феррари» или «Макларен». И то же самое было с «Ред Булл» в эпоху доминирования «Мерседеса».

К сожалению, в «Формуле-1» всегда происходит именно так. Всегда есть период доминирования одной команды. За последние 30 лет такие периоды доминирования были у « », у « », потом у « », потом у «Ред Булл», потом у « ».

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