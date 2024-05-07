Карлос Сайнс: «Норрис пилотировал как победитель много гонок подряд. Иногда нужна удача»

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Сайнс высказался об исключительном пилотаже своего экс-напарника.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал везение с машиной безопасности, которое помогло его бывшему напарнику по «Макларену» Ландо Норрису одержать победу на Гран-при Майами.

«Проблема в «Формуле-1» в том, что в какие-то уик-энды ты все делаешь идеально, пилотируешь на максимуме и, наверное, являешься сильнейшим гонщиком этапа, а в итоге финишируешь пятым, четвертым, третьим или вторым и не попадаешь в заголовки, так как это не победа.

А в другие уик-энды, возможно, ты не выдаешь свой максимальный уровень, однако в «Ф-1» свою роль играет фактор удачи. Она была на стороне Ландо, и он выиграл гонку.

Но он пилотировал как победитель много, много гонок подряд и как раз заслужил эту победу. Везение, невезение, без разницы. Он победитель гонки, и к этому давно шло, людям просто надо такое принять. Если у тебя нет лучшей машины, иногда нужна удача», – сказал испанец.

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5 комментариев
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Да, тут и удача присутствовала, и, конечно, он в этот раз не налажал.
Теперь осталось Хульку на подиум заехать, было бы здорово
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Ответ petrovson
Да, тут и удача присутствовала, и, конечно, он в этот раз не налажал. Теперь осталось Хульку на подиум заехать, было бы здорово
в случае с Халком нужна вся удача мира и ещё отщипнуть удачи у каждого из пелотона
+2
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Ответ petrovson
Да, тут и удача присутствовала, и, конечно, он в этот раз не налажал. Теперь осталось Хульку на подиум заехать, было бы здорово
У Хулька был шанс на победу в Бразилии 2012, он сам всё испортил, впилившись в Макларен при обгоне.
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Кстати я не слышал визгов от защитника испанский пилотов, сайнс вон получил штраф, защитник уже сбегал поныть про свои штрафы к арабу, но что то штраф другого испанса его не волнует, кстати если один испанец выбил другого испанца, что нужно делать никого не наказывать и пофиг на одного испанса, или давать таки штраф испансу. Тема конечно не про это, просто нет более подходящей.
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Полностью согласен, что эта победа заслуженна, у них и так был хороший тэмп и тактика, а пейскар только чуть упростил эту задачу. Если брать в целом, то его победе радовались почти все и во всех командах, это было искренне видно.
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