Карлос Сайнс: «Норрис пилотировал как победитель много гонок подряд. Иногда нужна удача»

Сайнс высказался об исключительном пилотаже своего экс-напарника.

Гонщик «Феррари» прокомментировал везение с машиной безопасности, которое помогло его бывшему напарнику по « » одержать победу на Гран-при Майами.

«Проблема в «Формуле-1» в том, что в какие-то уик-энды ты все делаешь идеально, пилотируешь на максимуме и, наверное, являешься сильнейшим гонщиком этапа, а в итоге финишируешь пятым, четвертым, третьим или вторым и не попадаешь в заголовки, так как это не победа.

А в другие уик-энды, возможно, ты не выдаешь свой максимальный уровень, однако в «Ф-1» свою роль играет фактор удачи. Она была на стороне Ландо, и он выиграл гонку.

Но он пилотировал как победитель много, много гонок подряд и как раз заслужил эту победу. Везение, невезение, без разницы. Он победитель гонки, и к этому давно шло, людям просто надо такое принять. Если у тебя нет лучшей машины, иногда нужна удача», – сказал испанец.

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