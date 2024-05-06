Андреа Стелла: «Мы посвящаем эту победу Жилю де Феррану»

Теги Макларен Жиль Де Ферран Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

«Макларен» посвятил победу в Майами Жилю де Феррану.

Руководитель «Макларена» поздравил Ландо Норриса с победой на Гран-при Майами и коротко рассказал об испытываемых эмоциях.

«Самое главное – это победа для Ландо, потому что он явно заслуживает ее. Мы всегда говорили, что как только мы дадим ему нужную технику, он воспользуется ею – и он воспользовался.

Я знаю, какая работа проделана ради этого. «Макларен» заслужил это. Надеюсь, все наслаждаются моментом. Мы посвящаем эту победу Жилю де Феррану [бывшему спортивному директору команды]», – заявил Стелла.

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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