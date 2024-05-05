Алекс Албон: «РБ» и «Хаас» сделали довольно большой шаг вперед. Мы отстаем»

Албон объяснил отставание «Уильямса» от конкурентов.

Пилот « » считает, что команда уступает соперникам из-за поздних обновлений.

«В большинстве поворотов болид стал вести себя лучше, но определенно есть участки, где задняя часть чуть более нестабильна, чем в прошлом году. Это своего рода философия, в направлении которой мы пошли.

Но, честно говоря, я думаю, что дело скорее в том, что « » и « » сделали довольно большой шаг вперед. Мы тоже сделали шаг вперед, но он относительный. Уик-энд в Китае получился очень сильным – а мы были на 13-м месте. Вот наше положение.

Это огорчает. Но это не значит, что мы не знаем, где взять скорость. Она прямо на столе. И когда и если мы сможем ее раскрыть – я верю, мы сможем начать регулярно зарабатывать очки.

Мы стараемся компенсировать отсутствие обновлений, и они довольно запоздалые. В этом году мы пока не привезли приличных обновлений. Поэтому мы отстаем», – сказал .

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