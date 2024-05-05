Шарль Леклер: «Наш шанс – это старт. Также будет очень важно не потерять возможность использовать DRS»

Леклер оценил шансы в борьбе с Ферстаппеном на .

Пилот «Феррари» закончил квалификацию со вторым результатом, отметив, что в целом остался доволен таким итогом сессии.

«По ощущениям, все было очень на грани. Все было очень плотно вплоть до третьего сегмента, когда мы начали атаковать на пределе, выжимая последние 0,2 секунды из машины – и в таких условиях ко второму-третьему сектору шины начинали «умирать». Перегрев шин был довольно сильным.

Сегодня мы проиграли именно в этом компоненте. Тем не менее, гонка будет длинной, а сегодня с утра в спринте мы продемонстрировали хороший темп. Так что я надеюсь, что в гонке мы сможем надавать на .

Наш шанс – это старт. И DRS, если нам не удастся выйти вперед в первом повороте. Система DRS здесь дает очень мощную прибавку, и если мы лишимся возможности использовать ее после первого круга, отыграться будет уже очень трудно. Так что будет очень важно не потерять возможность использовать DRS.

Но сначала нас все равно ждет старт. Утром мы стартовали хорошо, в гонке я постараюсь стартовать еще лучше», – рассказал .

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