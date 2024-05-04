Серхио Перес: «Было трудно подобраться ближе к Леклеру»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Перес высказался о подиуме в спринте в США.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес занял третье место по итогам спринта на Гран-при Майами, уступив своему напарнику Максу Ферстаппену и гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Было очень тяжело обогнать Даниэля [Риккардо] на начальной стадии. Когда я пробился, то оказался в трех секундах позади Шарля. Учитывая то, что гонка короткая, было довольно тяжело. Я сократил расстояние до двух секунд, но затем было трудно подобраться ближе.

Как бы то ни было, мы с нетерпением ждем оставшуюся часть уик-энда.

Здесь потрясающие фанаты, действительно приятно тут находиться. Очень надеюсь, что я могу показать им прекрасную гонку», – заявил мексиканский гонщик.

Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий