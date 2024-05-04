Серхио Перес: «Было трудно подобраться ближе к Леклеру»
Перес высказался о подиуме в спринте в США.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес занял третье место по итогам спринта на Гран-при Майами, уступив своему напарнику Максу Ферстаппену и гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.
«Было очень тяжело обогнать Даниэля [Риккардо] на начальной стадии. Когда я пробился, то оказался в трех секундах позади Шарля. Учитывая то, что гонка короткая, было довольно тяжело. Я сократил расстояние до двух секунд, но затем было трудно подобраться ближе.
Как бы то ни было, мы с нетерпением ждем оставшуюся часть уик-энда.
Здесь потрясающие фанаты, действительно приятно тут находиться. Очень надеюсь, что я могу показать им прекрасную гонку», – заявил мексиканский гонщик.
Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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