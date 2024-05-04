Шарль Леклер: «Мне не хотелось слишком сильно рисковать, ведь позже нас еще ждет квалификация»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Леклер подвел итоги спринта перед Гран-при Майами.

Пилот «Феррари» рассказал, что попробовал обойти Макса Ферстаппена на старте заезда, но когда этого не получилось сделать, сосредоточился на том, чтобы спокойно добраться до финиша, не повредив машину.

«Я хорошо стартовал, а потом оказался на внутренней траектории в первом повороте. Понятное дело, что мне не хотелось слишком сильно рисковать, ведь позже нас еще ждет квалификация. Если попасть в аварию в спринте – то можешь и не выступить в квалификации.

Так что я попытался, мы с Максом оба тормозили очень поздно, но в итоге ему удалось удержать позицию. Я атаковал на пределе, но на первых кругах дистанции темп «Ред Булл» был немного выше. При этом в дальнейшем уровень износа шин у нас и «Ред Булл» был примерно одинаковым. Так что завтра нас ждет длинная гонка, а квалификация будет очень важна – нужно постараться завоевать максимально высокую позицию на старте. Тогда, надеюсь, мы сможем как-то надавить на «Ред Булл» за счет стратегии», – рассказал Леклер.

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4 комментария
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Верим в тебя Шарль!
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Все сделал правильно, сначала нужно стабилизировать свои результаты. На равной машине обгонять сложно, тем более Макса, а тут Феррари не выглядела равной. Так что собирай пока максимум очков и ждем обновлений!
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Хемелтон рисковал у него получилось.
Фиа это и есть Мерседес.
Алонсо впереди получает штрафы
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то о чем я и говорил перед спринтом. Пилоты не желают рисковать здесь. Только ауты безбашенные, топы берегут болиды.
Этот аппендикс нужно модернизировать, чтобы он стал привлекательнее для заруб топов
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