Шарль Леклер: «Мне не хотелось слишком сильно рисковать, ведь позже нас еще ждет квалификация»

подвел итоги спринта перед .

Пилот «Феррари» рассказал, что попробовал обойти Макса Ферстаппена на старте заезда, но когда этого не получилось сделать, сосредоточился на том, чтобы спокойно добраться до финиша, не повредив машину.

«Я хорошо стартовал, а потом оказался на внутренней траектории в первом повороте. Понятное дело, что мне не хотелось слишком сильно рисковать, ведь позже нас еще ждет квалификация. Если попасть в аварию в спринте – то можешь и не выступить в квалификации.

Так что я попытался, мы с Максом оба тормозили очень поздно, но в итоге ему удалось удержать позицию. Я атаковал на пределе, но на первых кругах дистанции темп «Ред Булл» был немного выше. При этом в дальнейшем уровень износа шин у нас и «Ред Булл» был примерно одинаковым. Так что завтра нас ждет длинная гонка, а квалификация будет очень важна – нужно постараться завоевать максимально высокую позицию на старте. Тогда, надеюсь, мы сможем как-то надавить на «Ред Булл» за счет стратегии», – рассказал Леклер.

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