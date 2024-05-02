Берни Экклстоун: «Ферстаппен слишком умен для ухода из «Ред Булл»

Ферстаппену хватит мудрости, чтобы остаться в «Ред Булл», считает Экклстоун.

Бывший руководитель «Формулы-1» скептически относится к разговорам о предстоящем разрыве между трехкратным чемпионом мира и «Ред Булл».

«Он слишком умен для этого. Что он выиграет? Уйти куда?

Было бы глупо уйти. Я считаю, нет места, где он получит в точности тот же сервис, что в «Ред Булл», – отметил 93-летний британец.

Берни также прокомментировал рассуждения о том, что Макс захочет доказать свою мощь за пределами «Ред Булл»:

«Что ж, надо делать то, что тебе подходит, а не действовать из-за того, что тебя подталкивают к этому. Ведь можно задаться вопросом: «Почему «Мерседес» должен получить большое преимущество?»

Там тратят деньги, «Ред Булл» тратит деньги. Он хорошо знает «Ред Булл» и точно понимает, что команда делает, а что нет.

Совершил бы он переход, чтобы доказать что-то людям, которые считают, что дело не в нем, а в фантастическом болиде? Может, и совершил бы. Это другая сторона медали. Но куда бы он пошел? Я предполагаю, что в таком случае « » стал бы очевидным выбором».

Портал RacingNews365 отметил, что побеседовал с Экклстоуном на фоне слухов об уходе из «Ред Булл», но до официального подтверждения.

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