Берни Экклстоун: «Ферстаппен слишком умен для ухода из «Ред Булл»

Теги возможные переходы Берни Экклстоун Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппену хватит мудрости, чтобы остаться в «Ред Булл», считает Экклстоун.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун скептически относится к разговорам о предстоящем разрыве между трехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном и «Ред Булл».

«Он слишком умен для этого. Что он выиграет? Уйти куда?

Было бы глупо уйти. Я считаю, нет места, где он получит в точности тот же сервис, что в «Ред Булл», – отметил 93-летний британец.

Берни также прокомментировал рассуждения о том, что Макс захочет доказать свою мощь за пределами «Ред Булл»:

«Что ж, надо делать то, что тебе подходит, а не действовать из-за того, что тебя подталкивают к этому. Ведь можно задаться вопросом: «Почему «Мерседес» должен получить большое преимущество?»

Там тратят деньги, «Ред Булл» тратит деньги. Он хорошо знает «Ред Булл» и точно понимает, что команда делает, а что нет.

Совершил бы он переход, чтобы доказать что-то людям, которые считают, что дело не в нем, а в фантастическом болиде? Может, и совершил бы. Это другая сторона медали. Но куда бы он пошел? Я предполагаю, что в таком случае «Мерседес» стал бы очевидным выбором».

Портал RacingNews365 отметил, что побеседовал с Экклстоуном на фоне слухов об уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл», но до официального подтверждения.

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4 комментария
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Макс возможно, а на счёт его отца есть сомнения. При чем уверен, что Тото тоже не позволит Йосу или Марко влиять на сво решения. Он такой же топ менеджер и руководитель, как Хорнер
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Макс может заключать контракты 1+1 каждый сезон. Будет держать РБ в тонусе
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Ньюи уже всё, если уйдёт Ферстаппен и затем Хорнер, то Red Bull будет как Ferrari 2020-2021 при бане движка, бороться периодически за 4 место с кем-то непонятно кем.
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Ответ Льюис Котопёсилтон
Ньюи уже всё, если уйдёт Ферстаппен и затем Хорнер, то Red Bull будет как Ferrari 2020-2021 при бане движка, бороться периодически за 4 место с кем-то непонятно кем.
Это слишком просто, чтобы быть правдой. РБ если и посыпется, то на дистанции, когда идеи Ньюи закончатся, а новые будут хуже
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