Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Майами-2024
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Майами
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 118 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 91
3. Шарль Леклер («Феррари») – 83
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 73
5. Ландо Норрис («Макларен») – 58
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 41
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 33
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 31
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 19
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 9
11. Юки Цунода («РБ») – 8
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 5
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
16. Алекс Албон («Уильямс») – 0
17. Эстебан Окон («Альпин») – 0
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 209 очков
2. «Феррари» – 162
3. «Макларен» – 99
4. «Мерседес» – 52
5. «Астон Мартин» – 40
6. «РБ» – 13
7. «Хаас» – 7
8. «Уильямс» – 0
9. «Альпин» – 0
10. «Заубер» – 0
Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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