Журналист BBC Бенсон: «Ньюи всерьез рассматривает «Феррари», но не исключаю переход в «Макларен» или «Мерседес»

В «Формуле-1» разворачивается борьба за Ньюи.

Ключевой конструктор «Ред Булл» , как ожидается, покинет чемпионскую команду. Журналист BBC Эндрю Бенсон поделился информацией о том, где может оказаться британский специалист.

«Ему сделали предложения «Феррари» и « ». Источники, близкие к нему, сообщили мне, что он всерьез рассматривает «Феррари», но не заинтересован в переходе в «Астон Мартин».

Однако я не исключаю, что за ним придет кто-то еще. Не каждый коллектив может себе его позволить. Но « » и « », безусловно, могут – и переход туда стал бы менее тяжелым с домашней точки зрения, пусть и не столь романтически притягательным, как в « », – написал Эндрю.

Ньюи и «Ред Булл» согласовали расторжение контракта, конструктор сможет сменить команду раньше 2027 года (F1-Insider)

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?