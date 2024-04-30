Журналист BBC Бенсон: «Ньюи всерьез рассматривает «Феррари», но не исключаю переход в «Макларен» или «Мерседес»

Теги возможные переходы Феррари Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

В «Формуле-1» разворачивается борьба за Ньюи.

Ключевой конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи, как ожидается, покинет чемпионскую команду. Журналист BBC Эндрю Бенсон поделился информацией о том, где может оказаться британский специалист.

«Ему сделали предложения «Феррари» и «Астон Мартин». Источники, близкие к нему, сообщили мне, что он всерьез рассматривает «Феррари», но не заинтересован в переходе в «Астон Мартин».

Однако я не исключаю, что за ним придет кто-то еще. Не каждый коллектив может себе его позволить. Но «Макларен» и «Мерседес», безусловно, могут – и переход туда стал бы менее тяжелым с домашней точки зрения, пусть и не столь романтически притягательным, как в «Феррари», – написал Эндрю.

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6 комментариев
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Вернуться в Макларен спустя много лет и выиграть с ними - было бы эпично.
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Скорее всего будет Феррари. Многие хотят там отметиться.
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Давай в Мерс вместе с Максом и Дохтуром. Лука на ракетной тяге долетит до Плутона
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Как болельщик Феррари я конечно буду очень рад переходу. Но будет здорово если в Маки или Астон. Пусть дальше создает шедевры.
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Ответ Клименко
Давай в Мерс вместе с Максом и Дохтуром. Лука на ракетной тяге долетит до Плутона
С одной стороны да, а с другой - если Ньюи пойдёт в Феррари, а Ферстаппен в Мерседес и выиграет титул с его, по словам Луки, донными инженерами, то подрыв будет ещё эпичнее.
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Ответ Montisuma
С одной стороны да, а с другой - если Ньюи пойдёт в Феррари, а Ферстаппен в Мерседес и выиграет титул с его, по словам Луки, донными инженерами, то подрыв будет ещё эпичнее.
Ну тогда Феррари станут у Луки потомственными лузерами, а Ньюи старым вышедшим в тираж маразматиком. Вселенная подкрутится под мнение Луки, что он в любом случае не разочаровался в Хэме) Ну а в крайнем случае выберет нового фаворита, как после Шумахера. Король умер да здравствует король
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