Журналист BBC Бенсон: «Ньюи всерьез рассматривает «Феррари», но не исключаю переход в «Макларен» или «Мерседес»
В «Формуле-1» разворачивается борьба за Ньюи.
Ключевой конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи, как ожидается, покинет чемпионскую команду. Журналист BBC Эндрю Бенсон поделился информацией о том, где может оказаться британский специалист.
«Ему сделали предложения «Феррари» и «Астон Мартин». Источники, близкие к нему, сообщили мне, что он всерьез рассматривает «Феррари», но не заинтересован в переходе в «Астон Мартин».
Однако я не исключаю, что за ним придет кто-то еще. Не каждый коллектив может себе его позволить. Но «Макларен» и «Мерседес», безусловно, могут – и переход туда стал бы менее тяжелым с домашней точки зрения, пусть и не столь романтически притягательным, как в «Феррари», – написал Эндрю.
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