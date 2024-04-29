Исполнительный директор «РБ»: «Всегда говорили, что Лоусон будет для нас основным кандидатом»

Теги Формула-1 Лиам Лоусон Питер Байер РБ Авто

В «РБ» готовы посадить за руль Лоусона при наличии такой возможности.

Исполнительный директор «РБ» Питер Байер рассказал, что не исключает изменений в составе пилотов команды в следующем году. И что в этом случае Лиам Лоусон с высокой долей вероятности получит место за рулем болида «Ф-1».

«Пока об этом слишком рано говорить. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться глобальная ситуация на рынке пилотов. И если в нашей команде произойдет изменение состава пилотов, то весьма высока вероятность того, что одним из наших пилотов будет Лиам Лоусон.

Тем не менее, говорить о продвижении Лоусона пока слишком рано. Мы не можем знать, что случится с [составом пилотов] «Ред Булл».

А что происходило на рынке пилотов, когда Фернандо Алонсо решил перейти в «Астон Мартин»? Так что все это очень похоже на сеанс одновременной игры в шахматы.

Потенциально это [переход Лоусона в «Формулу-1»] может произойти и в этом году, как я полагаю. Как бы то ни было, он наш резервный гонщик, и мы всегда говорили, что Лоусон будет для нас основным кандидатом на место за рулем болида «РБ», если такое место освободится», – рассказал Байер.

Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – а интриги еще остались?

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освободите наконец и все вздохнут с облегчением
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