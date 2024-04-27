Ральф Шумахер: «Поставил бы на Боттаса в «Хаасе»
Ральф Шумахер назвал вероятного сменщика Хюлькенберга в «Хаасе».
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился прогнозом по поводу состава «Хааса» в следующем году.
Нико Хюлькенберг покинет команду в 2025-м и присоединится к «Зауберу» (с сезона-2026 – «Ауди»). Фаворитом на место напарника Кевина Магнуссена считают юниора «Феррари» Оливера Бермэна, однако у Ральфа другое мнение.
«Я бы поставил на Боттаса, но посмотрим.
Команде все еще нужен хороший, опытный гонщик. Не думаю, что одного Магнуссена достаточно, и мне интересно, кто получит кокпит», – сказал эксперт немецкого Sky.
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