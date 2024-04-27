Ральф Шумахер: «Поставил бы на Боттаса в «Хаасе»

Ральф Шумахер назвал вероятного сменщика Хюлькенберга в «Хаасе».

Бывший пилот «Формулы-1» поделился прогнозом по поводу состава « » в следующем году.

покинет команду в 2025-м и присоединится к « » (с сезона-2026 – «Ауди»). Фаворитом на место напарника Кевина Магнуссена считают юниора « » Оливера Бермэна, однако у Ральфа другое мнение.

«Я бы поставил на Боттаса, но посмотрим.

Команде все еще нужен хороший, опытный гонщик. Не думаю, что одного Магнуссена достаточно, и мне интересно, кто получит кокпит», – сказал эксперт немецкого Sky.

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