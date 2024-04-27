Ральф Шумахер: «Поставил бы на Боттаса в «Хаасе»

Теги возможные переходы Феррари Заубер Ральф Шумахер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Валттери Боттас Кевин Магнуссен Хаас Оливер Бермэн Авто

Ральф Шумахер назвал вероятного сменщика Хюлькенберга в «Хаасе».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился прогнозом по поводу состава «Хааса» в следующем году.

Нико Хюлькенберг покинет команду в 2025-м и присоединится к «Зауберу» (с сезона-2026 – «Ауди»). Фаворитом на место напарника Кевина Магнуссена считают юниора «Феррари» Оливера Бермэна, однако у Ральфа другое мнение.

«Я бы поставил на Боттаса, но посмотрим.

Команде все еще нужен хороший, опытный гонщик. Не думаю, что одного Магнуссена достаточно, и мне интересно, кто получит кокпит», – сказал эксперт немецкого Sky.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 8 гонщиков из 20

В «Ауди» объявили о подписании контракта с Хюлькенбергом – сезон-2025 немец проведет в «Заубере»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ставлю на Боттаса в вилках, а Албон на повышение
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий