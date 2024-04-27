Комментатор «Ф-1» Крофт: «Иногда кажется, что Стролл не хочет остаться в «Ф-1»

Крофт высказал сомнения в том, что Стролл останется в «Формуле-1».

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт допускает, что пилот «Астон Мартин» завершит карьеру, хотя канадцу гарантировано место в команде, принадлежащей его отцу Лоренсу Строллу.

«Почему Ланс должен быть под дополнительным давлением? Если он хочет остаться, то останется, безусловно. Команда выстроена вокруг него, и в этом нет абсолютно ничего плохого.

Вот почему его отец так активно вкладывался в инфраструктуру и в команду: он хочет, чтобы сын стал победителем Гран-при и, возможно, получил шанс на чемпионство.

Хочет ли он остаться? Если честно, у меня нет ответа. Иногда кажется, что не хочет, иногда – что хочет. Порой он выдает прекрасные выступления, а в другие моменты допускает ошибки новичка, которых не ожидаешь от того, кто проводит восьмой сезон в «Формуле-1».

Откровенно говоря, я не знаю, какая ситуация. Надеюсь, Ланс останется, надеюсь, он получает удовольствие от «Формулы-1». А ей нужно наслаждаться: безусловно, это одна из лучших работ в мире, ты являешься одним из 20 человек, которым везет заниматься этим неделю за неделей.

Но [авария на ] была грубой ошибкой», – произнес Крофт в подкасте Sky F1.

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