Хюлькенберг близок к переходу в «Ауди» (Sport1)

Теги возможные переходы Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг скоро подпишет контракт с «Ауди».

По информации немецкого Sport1, Нико Хюлькенберг дал свое согласие на переход в «Ауди».

В «Ауди» выкупили контрольный пакет акций «Заубера», но официально выступать в «Формуле-1» в качестве заводской команды начнут только с сезона-2026.

Как сообщается, для официального осуществления перехода не хватает только самой подписи Хюлькенберга на контракте.

Ожидается, что о переходе Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» в 2025 году официально будет объявлено в конце мая.

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6 комментариев
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Такими темпами Сайнц окажется у разбитого корыта )))
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На другом ресурсе пишут, мол трёхлетний контракт. Для Халк великое счастье получить такой контракт на старости лет.
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Глядишь и первый подиум в карьере заработает
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берут опытного доводчика будущего к 2026-му болида
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значит китаец на выход
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Ответ Александр Воронин
Такими темпами Сайнц окажется у разбитого корыта )))
Туда еще и Боттаса сватают. Кто-то третий явно лишний
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