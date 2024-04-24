Хюлькенберг близок к переходу в «Ауди» (Sport1)
Хюлькенберг скоро подпишет контракт с «Ауди».
По информации немецкого Sport1, Нико Хюлькенберг дал свое согласие на переход в «Ауди».
В «Ауди» выкупили контрольный пакет акций «Заубера», но официально выступать в «Формуле-1» в качестве заводской команды начнут только с сезона-2026.
Как сообщается, для официального осуществления перехода не хватает только самой подписи Хюлькенберга на контракте.
Ожидается, что о переходе Хюлькенберга из «Хааса» в «Заубер» в 2025 году официально будет объявлено в конце мая.
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